F-16战机坠毁事故飞行员 5月24日已恢复飞行任务

新加坡空军部队一架F-16型战机5月坠毁，涉事飞行员已确认身体健康，心理准备也做好，已于5月24日起恢复飞行。

国防部长黄永宏医生星期二（7月2日）在书面答复议员周凯年（蔡厝港集选区）和官委议员帕雷克的提问时，透露上述消息。

黄永宏说，我国空军部队在洛克希德·马丁和交通部属下交通安全调查局（Transport Safety Investigation Bureau）的支持下，已完成对上述事件的调查。调查结果已由新加坡武装部队总监察署（Inspector-General’s Office）和新加坡武装部队安全检讨外部顾问团（External Review Panel on SAF Safety）审查，并于6月19日发布。

黄永宏指出，事件的根本原因是四个俯仰速率陀螺仪中的两个同时发生故障，向数码飞行控制电脑系统提供了类似的错误信息。这种情况非常罕见，自1974年F-16首次飞行以来，这是洛克希德·马丁公司首次报告此类故障。由于无法安全控制飞机，飞行员按照既定的应急程序操作。

“我们对F-16飞机的运行能力和可靠性仍然充满信心。F-16是一个成熟的平台，大约有3100架在25个国家运行，累计飞行时间超过1900万小时。”