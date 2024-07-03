逾半数组屋家庭已领气候优惠券 电风扇洗衣机冰箱最受欢迎

全国已有约60万7000户组屋家庭领取了“气候优惠券”，当中约15%已开始使用优惠券置换更节能省水的家电，其中直流电风扇销量更是翻了三倍以上。未来几个月，政府机构将招募包括邻里业者在内的电器零售商加入计划。

永续发展与环境部长傅海燕星期二（7月2日）在国会书面答复数名议员的询问中透露，今年4月“气候友善家庭计划”（Climate Friendly Households Programme，简称CFHP）扩大到所有组屋住户后，截至6月15日，已有超过一半（约60万7000户）符合条件的家庭领取了气候优惠券，其中约有9万户家庭已开始使用他们的优惠券。

目前，最受欢迎的三种家电是直流（DC Motor）电风扇、洗衣机和冰箱。通过改用更高效节能的电器，还能节省水电费。例如，一个四房式组屋家庭，从节能标签只有一个勾的冰箱换成三个勾的冰箱，可以节省高达6%的水电费。

业者：家电销量同比增加达三成

大型电器和家具零售商COURTS发言人受访时说，自气候友善家庭计划开始以来，家电的销量与去年同期相比增加了20至30%。

“直流电风扇是最受欢迎的家电，销量增长超过300%。它受欢迎主要是因为本地炎热潮湿的天气。另外，电风扇的价格相对于其他符合条件的家电较低，也很容易安装和使用。”

音响之家（Audio House）创办人李文德也说，整体的家电销量在气候优惠券启用后增长了25至30%，同样以直流电风扇最为抢手，销量比之前翻了三倍。

受访公众陈冰齐（43岁，软件开发员）说，他的气候优惠券主要用于添置冰箱。“之前几年我们用的是上一个屋主留下来的旧冰箱，不过最近开始结冰漏水，所以拿到优惠券立刻就想换个新的节能冰箱。”

符合条件的家庭可以从目前的14家参与计划的零售商当中，选择较节能省水的电器和配件。这些零售商合共有300多家商店。国家环境局和公用事业局将继续与包括零售商在内的利益相关者合作，促进优惠券的使用。

将招募邻里零售商参与计划

环境局、公用局和政府科技局接下来几个月也将招募更多的电器零售商，包括邻里的零售商加入计划。

参与计划的零售商需要配置他们的零售点系统（POS），以便在库存中标记符合条件的产品，并允许家庭使用气候优惠券。

有兴趣的零售商可以利用新加坡企业发展局（ESG）生产力提升计划（Productivity Solutions Grant，简称PSG），以获得高达50%的津贴来开发POS系统。

公众可使用Singpass上网领取300元的气候优惠券（Climate Voucher），领取和使用方式与社区发展理事会邻里购物券类似。优惠券有效期至2027年12月31日。