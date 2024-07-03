拥车证成价趋稳 各组别变化不超过1500元

拥车证成价趋稳，各组别最新一轮的成价变化都不超过1500元。大型及豪华车组跌幅最大，报10万零901元。

7月第一轮拥车证公开投标活动星期三（7月3日）下午结束，大型及豪华车组（B组）成价回落1433元（1.40％）。

一般用于注册B组汽车的公开组（E组）成价则在连续两轮下降后，上涨889元（0.89％），报10万零889元。应对大众市场需求的中小型汽车组（A组）成价进一步增加112元（0.12％），报9万1001元。

货车和巴士组（C组）成价增加101元（0.14％），报7万零1元。电单车组（D组）减少102元（1.13％），报8900元。

沃尔沃汽车代理商Wearnes Automotive董事总经理蔡素芳受访时说，这几轮拥车证成价稳定，如果没有太多私召车业者投标，相信会继续保持在这个水平。

蔡素芳认为，许多车商在上个月第二轮投标活动后收集的大型及豪华车订单，都已使用E组拥车证注册，使本轮B组拥车证需求略跌，投标量从上一轮的1046张减少至896张。

她说，E组成价略升可能是因为一些车商正在填补该组拥车证存货，留给7月第二轮投标活动之后用。

本月第二轮与下个月第一轮投标活动相隔三个星期，意味着车商有多一周的时间收集新订单。

业者：拥车证成价接下来或逐渐回升

平行进口商CarTimes首席运营官吕杰明认为，目前汽车市场需求仍然强劲，从而维持现有的拥车证价位。如今学校假期结束后人们的注意力回到买车上，加上下半年买气一般更好，因此拥车证成价接下来有可能逐渐回升。

吕杰明也说，拥车证价格维持高位意味着一些汽车制造商会更努力确保车款属于A组，这对于电动车来说更容易达成，导致A组车款增加并有可能推高成价。“我们已经看到A组和B组成价差距开始缩小。”

A组和B组去年7月成价相差2万多元，本轮相差不到1万元。

近期，电动车巨头特斯拉和比亚迪都在本地推出属于A组的新车型，其中特斯拉新款Model 3电动车是该品牌最便宜的车型，比亚迪则新增最大功率为100千瓦的新款海豹（Seal）电动车。

陆路交通管理局7月将宣布今年8月至10月的拥车证配额。蔡素芳说，如果配额维持同样的水平，成价不太可能出现大幅波动。