新翔集团贵宾室翻新 注入本地小贩美食元素

新翔集团在樟宜机场第三搭客大厦的贵宾室翻新后，不仅融入了本地小贩美食和土生文化元素，还为艺术设计专业的学生提供了展示动画作品的平台。

翻新后的新翔集团（SATS）贵宾室星期三（7月3日）正式开幕，以提升航空公司乘客在飞行前和转机时的体验，总面积488平方公尺的休息空间能够同时容纳126名旅客。新翔集团计划未来数年将翻新工程扩展到第一和第二搭客大厦的其他贵宾室。

新翔集团总裁兼首席执行官莫智雄在致辞时说，翻新的贵宾室推出了以叻沙、椰浆饭、鸡饭和虾面等传统新加坡小贩美食为主题的菜单，并与六家著名本地小贩和餐饮品牌合作，如文东记鸡饭、榜鹅椰浆饭，以及基里尼咖啡店（Killiney Kopitiam）等，让一些无法亲临实体店面的乘客在机场也能品尝到这些美食，展现新加坡的饮食文化。

集团也设立首个设计机构计划（design institution program），将本地高等院校联系起来，让来自拉萨尔艺术学院、南洋艺术学院，以及新加坡理工学院媒体、艺术与设计学院的学生，通过贵宾室的屏幕展示动画作品。

南洋艺术学院学生刘子宁（19岁）接受《联合早报》访问时说，小贩中心提供种类繁多和价廉物美的各色食品，是新加坡的特色之一。她用一个星期设计了以小贩中心为主题的动画，从中带出新加坡人的日常生活，比如食客在打包食物、阿姨们喝茶聊天、母亲牵着孩子、老爷爷吃烤面包等场景。

许多游客来到新加坡都会品尝辣椒螃蟹，而新加坡人也非常喜爱这个美食。因此，她设计了一个“辣椒螃蟹女孩”动画角色。女孩的发型像螃蟹的钳子，穿着T恤、短裤和拖鞋，体现了本地年轻人的穿着风格。

娘惹博物馆The Intan创办人叶艾明（54岁）则把景德镇瓷器，带到贵宾室展出。这些瓷器有凤凰和牡丹花图案，展现新加坡土生华人文化的特色，以及身份认同。