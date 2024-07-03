樟宜机场新中双向航班乘客量 2月起已超越疫前水平

新加坡与中国今年初落实了30天互免签证，加上航班逐步复苏，樟宜机场往返新中的乘客量自2月起超越2019年冠病疫情前的水平。今年5月，樟宜机场的新中双向乘客量达61万人次，是2019年同期的104％。

双向乘客量包括出入境和中转乘客。

新加坡樟宜机场集团市场业务发展副总裁白圻伟，星期三（7月3日）在中国河北省中部廊坊举行的中国东航北京大兴－新加坡产品推介会上致辞时说，新中实行互免签证的政策后，中国与新加坡之间的航班量和客流量增长迅速。

根据樟宜机场集团在活动上公布的数据，今年1月，机场的新中双向乘客量约52万人次，是2019年疫前同期的约91％；2月的乘客量则显著增至67万人次，达疫前同期约108％。这是疫情暴发以来，新中双向乘客量首次超越疫前水平；3月至5月的双向乘客量也都超越了疫前同期的水平。

樟宜机场每周423航班 飞往中国29城市

樟宜机场目前有14家航空公司飞往中国29个城市，每周共计423个航班。

中国东方航空是在樟宜机场飞往最多中国航点的中国航空公司。

东航新加坡营业部总经理吴琪威接受《联合早报》访问时说，在2019年，东航在樟宜机场经营四条中国航线，共七个航点，每周有76个往返新中的航班。如今，飞往中国的航线增至九条，共10个航点，每周航班共计144班。

他提到，新中今年2月实行30天互免签证后，新中航线的销售额增加了约10％。但长期而言，他保持谨慎乐观。这是因为不少中国消费者反映新加坡消费太高，尤其是住宿，因此转向飞往马来西亚和泰国。

“新中航线会继续向好，但不会是那种大幅度的增长。”

去年7月，东航是首个开通新加坡与北京大兴国际机场航线的航空公司。时隔一年，吴琪威透露，这条航线的平均载客率少过70％。

“这个表现确实不如新加坡往返北京首都国际机场的载客率。不过，我们从一开始就知道这是条新航线，需要时间培育，也做好准备初期阶段的表现不会特别理想。”

但他看好往返樟宜机场和大兴国际机场的航线潜能，尤其当大兴机场周边区域进一步发展后，将吸引更多乘客使用这条航线。“大兴机场服务的是京津冀，涵盖面比首都机场更大，因此表现指日可待。”

京津冀是北京、天津和河北省的合称。

业者：业绩恢复七八成 30天互免签证影响显著

以售卖机票为核心业务的新新旅游董事总经理吴清雄说，目前公司中国市场的业绩表现已经恢复到疫前约七八成的水平，希望到今年底可全面恢复。

他说，新中30天互免签证起到显著效用。“今年1月至6月，中国市场的销售额比去年同期多了一倍。除了北京、上海、广州和深圳传统热门航点，新加坡飞往哈尔滨、云南和内蒙古的航班也相当受欢迎。”

中国旅游业者中旅旅行采购事业部交通采购中心总经理康琪说，新加坡是非常适合亲子游和研学的目的地。中国暑假刚开始，这个7月，公司每周有一到两团前往新加坡旅游的顾客，每团有约15到20人，配套预订情况和去年差不多。

她也观察到，疫情后，学期间到新加坡研学的预订有所增加。

“随着航班增加，机票价格趋稳，这个市场有增长看头。以往的团员以来自北京、上海、广州和深圳为主，但接下来，其他城市包括天津、南京、杭州、武汉、长沙、成都、重庆、郑州和沈阳等也有很大的增长空间。”