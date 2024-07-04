从小追剧学华语 工作旅游沟通无阻

上小学时与外婆同住的诺拉西金（Norashikin，44岁），经常借着为外婆按摩腿为借口，一边按摩，一边追看九点档热播的华语电视剧。

原本得靠英文字幕才能看懂剧情的诺拉西金，如今不仅说得一口流利的华语，还曾赴中国旅游考验自己说华语的能力。

诺拉西金说，由本地资深艺人主演的华语电视剧，可以说是她的华语启蒙老师。令她至今记忆犹新的电视剧，就有郑惠玉、李南星主演的《双天至尊》，以及黄文永、洪慧芳主演的《红头巾》等。

小学期间，尤其在打英式女篮时，她喜欢与华族同学在一起，进一步提升了她的华语口语水平。

到深圳旅游 挑战海外说华语

2019年，她为了挑战在海外说华语，还到了深圳旅游一周，让她体会到新中两国的华语发音等不同之处。她说，尽管当时因误解候车所需时间而错过高铁，但整趟旅程仍是一次不错的体验。

诺拉西金告诉记者，她于1998年至2022年担任牙科手术助理时，因听得懂华语，让她在工作中为自己和同事省下不少时间，尤其当牙医对年长华族患者说华语时，牙医不必再为诺拉西金翻译一遍。

有了小时候打好的华语基础，加上每天接待约10名华族患者，“假牙”“拔牙”“补牙”“洗牙”……这些常用的牙科专门词汇，都难不倒诺拉希景。

她坦言，尽管说得一口流利的华语，但她不太会写华文字。她说，今后若有机会，不排除继续提高华文的书写能力，尽可能地帮助他人。她也建议年轻人，不论来自哪个种族，“多学一门语言总是好的，因为能在许多方面有帮助”。