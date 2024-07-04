感谢父亲传手艺 纸扎师傅制作职涯最大纸扎屋宣布退休

手工纸扎祭品师傅用了三个月制作职业生涯中最大的纸屋并亲手焚烧，感谢父亲传授手艺的同时，也正式宣告退休。

本地纸扎师傅施成业（65岁）上星期天（6月30日）在双溪登雅路专门焚烧大型祭品的地方举行祭祀仪式，亲手焚烧这个宽60英尺、高27英尺的纸扎屋。

纸扎屋色彩鲜艳、装饰精美，花草、仙鹤和仆从等细节都栩栩如生。

施成业说：“最后一个纸扎屋跟我平常做的纸屋样子有些不同，它根据传统福建‘功德厝’的样式制作，我的祖先来自福建，对他们来说那是故乡的老屋。”

施成业小学三年级辍学后，跟随父亲学习制作纸扎祭品，对这门手艺产生了浓厚的兴趣，并坚持以手工制作了数十年。

1985年，他创立了成业纸料贸易，店铺经历多次搬迁，约10年前落户武吉巴督弯的工业大厦。施成业会根据客人的要求，先用竹子编出骨架，再粘上各种纸和装饰。

施成业说，这一行的工作时间非常灵活，生意量也一直还可以，不太受经济环境的影响。

“有钱的人会订烧纸屋给祖先，感谢祖先保佑；生活不如意的人也会买来祭祀，祈求带来好运。农历七月中元节通常是最忙的时候。”

大部分他的客人订制的是传统样式的房屋，但有些年轻人也会要求一些现代的样式，比如洋楼别墅等，作品价格从几百元到上万元不等。

施成业的两个女儿对这门手艺没有兴趣。四年前，他尝试找接班人，但由于这门手艺没有图纸参考，只能根据客人的要求制作，难度很大，没能找到合适的人。就这样，操劳了几十年有感力不从心的施成业决定退休。

2023年1月，施成业发声明说纸扎店将在年底停止营业。今年3月到6月，他和妻子一起制作了最后的纸扎屋。在焚烧纸扎屋的前一晚，他举办了退休宴席，感谢帮助和支持他的人，并宣告退休。

展望未来，施成业暂时计划出门旅游。他谈及传统手艺逐渐失传时说：“会感觉有一些可惜，但这是没办法的事，总有一天要放手。孩子们有自己的事业，我选择放手。我还有些同行也在找人接班，纸扎手艺是否失传还得看下一代。”

上个星期天，适逢宜祭祀的日子，施成业和家人一起看着这座为先人打造的纸屋被火焰吞噬，他的职业生涯也在灿烂的火光中落下帷幕。