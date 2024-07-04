明年1月起 新注册罗厘起重机须安装起吊稳定监控系统

明年1月起，所有新注册的罗厘起重机须安装稳定度操控系统，以确保将起吊作业限制在安全范围内，从而防止起重机因重心不稳翻覆的意外。

名为稳定度操控系统（Stability Control System）的安全设备，可实时监控和调整罗厘起重机支脚（stabiliser）伸展情况。在一些空间较受限的工地，若支脚无法完全伸展，可起吊的范围和所吊物体重量会随之减少；当系统监测到吊臂超越可操作范围，就会发出警示声响和信号灯，并切断起重机操作。

人力部长兼贸工部第二部长陈诗龙医生星期三（7月3日）为新加坡建筑商公会环境、卫生与安全运动致辞时，宣布这项加强罗厘起重机安全的新措施。新宣布仅针对新注册罗厘起重机，但陈诗龙鼓励业者为已在使用中的起重机增添安全功能。

陈诗龙说，罗厘起重机经常在公共区域附近使用，一旦翻覆，可能会对工人甚至公众造成严重影响。

安装在罗厘起重机机身的稳定度操控系统，附有显示屏。操作员除了可使用遥控器控制吊臂外，也可通过显示屏查看吊臂可起吊的范围、方向和伸展角度。（关俊威摄）

人力部数据显示，过去10年，超过六成的事故，原本都可通过安装稳定度操控系统来避免。过去五年，本地有14起涉及罗厘起重机的危险事故，导致两人死亡。

最近一起事故5月底发生在宏茂桥一工地，起重机突然倒下，导致一名客工被吊起的混凝土桶击中送院。有关起重机并没安装稳定度操控系统。

人力部答复《联合早报》询问时透露，全岛目前约有3000辆罗厘起重机，其中约35%已安装这套系统。

为了鼓励更多业者采纳科技，人力部推出400万元津贴计划。即日起到明年3月底，所有安装新系统的业者，可申领最高七成的安装费用津贴，每辆起重机的上限是7000元，每家公司可享有的津贴最高为2万元。

业者：安装系统后 得培训所有操作员

重型起重机公司长运物流（Tiong Woon Logistics）有15辆罗厘起重机，过半已安装稳定度操控系统。公司副营运经理王立光说，不同类型起重机安装费用不一，通常介于1万至1万2500元。

他说，尽管安装系统涉及一些费用，而且要确保所有操作员经过培训，但公司相信长期而言会降低意外风险，也保障操作员和工地工人的安全。

1997年加入长运物流的罗厘起重机司机兼操作员张细弟（66岁），有超过20年经验。他指未有新系统前，一般起吊作业是靠个人经验，借助科技后可有效减少意外发生。

“有新系统比较好，但自己还是要时刻注意，我都会先确认停车空间大小、要吊起的物体有多重和移动距离有多远、多高，最重要是安全。”

我国去年工伤意外死亡率，在每10万名雇员中少于一人，比原定2028年提早五年达标。不过，陈诗龙指出，在过去10年，建筑业的死亡率仍比全国水平高出至少2.5倍，是风险最高的行业之一。

人力部预计，每发生一起致命或重伤事故，涉及公司损失可高达60万元，当中包括须承担医药费、赔偿等，意外也会影响公司声誉。