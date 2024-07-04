黄总理：年轻人应了解三大趋势 掌握相关技能保障优势

与其预测未来吃香的增长领域，年轻人更应了解世界的大趋势如人工智能的发展和亚洲崛起，掌握这些趋势里必要的道理和技能，以把握机遇、确保个人在未来的优势。

总理兼财政部长黄循财星期二（7月2日）晚上在一场面向大学、理工学院和工艺教育学院学生的对话会上，针对主持人、新加坡管理大学校长江莉莉教授的提问，提出这看法。他认为有三大趋势值得留意：数码科技与人工智能、可持续性发展，以及包括东南亚在内的亚洲崛起。

黄总理：没必要为下个重大领域感焦虑

他表示能理解年轻人试图预测未来增长领域的心理，但要预测下一个重大领域其实不易。1990年代，金融业是增长领域，在之后也兴起药剂、生物科技等专业。

他说：“下一个重大领域（the next big thing）是什么？我觉得这很难预测，也没必要为此焦虑，试图猜测。领域趋势发展迅速，你永远不知道会有哪些兴起的新增长领域。这就好比猜测股市的下一个热门股，非常难。”

总理指出，与其猜测增长领域，了解大趋势的发展，并掌握有关技能更为实用。其中，全球经济的重心将越来越多地转向亚洲。而亚洲的崛起不仅仅围绕着中国和印度，还有我国所处的东南亚。

学生应更多地去了解东南亚区域。“如果有能力去了解东南亚，你的技能将备受看好。雇主会想聘请你，你或许可以在区域工作，帮我们在东南亚拓展业务。如果你理解大趋势，调整自己来把握趋势、掌握所需的技能，将能使自己处在有利位置，应对未来。”

数码科技和人工智能发展是另一大趋势的主导者，但黄总理指出，这不代表人人须精通编程，而是不论从事什么专业，个人都应认识科技和人工智能。以他感兴趣的音乐领域为例，许多作品可以数码化制作。好的音乐家下来不单需要掌握乐器，也须懂科技。“你不一定要成为编程员，但你须开始熟悉科技，并有效地运用科技工具，不论是什么领域。”

可持续发展也是个大趋势。无论身处什么领域，个人须对环境有基本认识。总理说，各地有越来越多公司开始探讨实现净零排放，需要熟悉这方面的人员。即使在金融业，绿色金融也是发展最快的领域之一。

他提醒学生：“不要单一地看行业发展，要考虑这些将在未来几年、数十年持续存在的大趋势。开始思考如何更好地了解趋势和你所须掌握的新技能。”

固有体制形成相互比较环境

对话会由新加坡政策研究所、学生组织Varsity Voices和新大联办，学生针对他们关注的社会流动性、人力发展与外籍人员，以及经济前景等广泛课题向总理发问。有学生反映，尽管他们认同发展各自强项，不应抱有比较心态，但固有体制却形成相互比较的环境，包括在教育、公共服务领域的升迁制，学生的发言获得不少出席者的掌声。

总理回应说，这样的挑战一直存在，因为在任何竞争激烈的经济体，机构须考虑能胜任领导职务的人选，无形中就产生比较的压力。

“但我认为在新加坡，我们可以鼓励更平等的文化，人人皆平等。我们可能有不同角色，不是每个人都能成为总裁或主管。但每个人都应该受到尊重、获平等对待……你也许无法得到理想中的工作，但可以专注于努力做好自己的工作，相信才华终究会获得认可。”