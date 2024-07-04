黄循财总理与900名学生 交流政经社课题

总理兼财政部长黄循财星期二（7月2日）晚在一场对话会上与900名学生交流。学生就他们关注的政治、经济和社会课题，踊跃提问。原定约半小时的对话延长到一小时左右结束。

这是黄循财5月就任总理后首次与青年展开对话。对话会由新加坡政策研究所、学生组织Varsity Voices和新加坡管理大学联办。以下是答问摘录。

问：若你能回到2011年，会给刚踏入政坛的黄循财什么建议？

答：我唯一会说的是做好应对意料之外的准备，要不断学习，不断进步，不断成长。

人生有起有落，我们必定会犯错，必定会遇到挫折。有时回看我在2011年发表的演说，会感到有些尴尬，因为觉得挺糟糕。现在回忆自己在某个对话会或记者会的发言，我会心想，天啊，那时真的讲得很糟糕。但那才是重点，对吧？我们可以犯错，我们可以跌倒，有时我们从挫折中学到的更多。每当我们挑战极限、走出舒适圈且学习到更多时，我们会发现自己远远有能力做得更好。

问：在新加坡容易打工赚钱，要退休的话，费用却很昂贵。我们的父母一辈，有些因不愿意，有些则无法（在本地退休），而选择到生活费较负担得起的国家生活。我希望新加坡的家庭、社区与社会能继续维系在一起。你如何看待这个课题？

答：退休课题是我们极为关注的。我之前强调更新社会契约，是我们其中一个应对的策略。我们要为新加坡人提供更多保障，一个主要的保障是确保人们退休后能够应付医疗开销。医疗需求会随着人老而增加，医疗开销一般会成为年长者一个最主要的担忧……为了让每个新加坡人退休时感到有保障，能安心在本地养老，我们已采取多项措施，并且会继续检讨措施，探讨如何做得更好。

问：为什么国会议员可以同时从事另一份工作？他们难到不应全职照顾选民，以及关注涉及全国利益的课题？如果我们像美国一样，一些政治人物把他们的后台金主或商业的利益置于国家利益之上，你认为这会不会有利益冲突？

答：议员有另一份全职工作，这是一项务实的安排……政务官、部长等，都有全职工作。我的全职工作不是全职当议员，而是当总理。我当然也须履行议员的职务。所有部长也一样。他们有全职政务，但也有议员的工作。同样的，有些议员也必须履行他们在私人领域的工作职务，我们允许他们这么做，但我们要求他们务必做好议员的工作。如果他们做不好，必定有后果……不是由党，就是由选民决定他们的去留。

对于利益冲突的处理，我们有一套程序，让当事人申报（利益冲突），而我们在这方面没有遇到问题。我们非常谨慎，为的是确保这类利益冲突不在本地发生，我们不要看到本地社会陷入金钱政治的局面……我们要确保无论什么政党的人民代议士，以及我们的政治制度都能维持廉洁和诚信。

问：你认为有哪些政策或措施对我国发展有重大贡献却时常受到误解，或没有获得足够肯定？

答：人们误解的东西有不少，但在新加坡，我想我们应该感谢我们所拥有的许多基本的东西。如果你是一个在其他地区或世界任何其他地方长大的年轻人，你未必能享有同样的基本设施和服务。教育制度是其中一个。住房是另一个，建屋发展局的组屋让居者有其屋。我们也有良好的公交系统。在新加坡，我们有时把这些东西视为理所当然……实际上，在很多其他地方，这些服务未必能良好运作，所谓的基本的东西未必唾手可得。