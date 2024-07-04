观察家：我国东北部和西部 或出现较大规模选区变动

相比上届大选，位于我国东北部的白沙—榜鹅集选区、淡滨尼集选区和盛港集选区的选民人数，分别增加1万8233、1万7090，以及7227名；位于西部的丰加北区，选民人数超过单选区3万8000名的上限。据观察家分析，我国东北部和西部或许会出现较大规模的选区范围变动。

主管公共服务的教育部长陈振声星期二（7月2日）代表总理兼财政部长黄循财，以书面方式回答宏茂桥集选区议员颜添宝的询问时，透露17个集选区和14个单选区截至6月1日的选民人数。

相比上一届大选，白沙—榜鹅集选区、淡滨尼集选区和三巴旺集选区是选民人数增加最多的选区，但它们仍符合选区范围检讨委员会定下的五人集选区选民人数上限。丰加北区则因为选民增加1万5364名，超过单选区3万8000名选民的上限。（早报图表）

据了解，由于负责检讨选区划分的选区范围检讨委员会（Electoral Boundaries Review Committee，简称EBRC）尚未成立，选区划分情况暂时不变，因此目前的任何选民人数变动都是基于居民迁移、年轻选民达到21岁的投票年龄，以及选民逝世等人口自然变化原因。

以陈振声书面的数据和2020年大选前选区范围检讨委员会所公布的数据相比，白沙—榜鹅集选区是上届大选以来选民人数增加最多的集选区，所增加的1万8233名选民大约相等于2020年大选波东巴西单选区的选民人数，即1万8551名。

波东巴西区则因为比达达利新镇居民迁入，选民人数激增68.4%，早已超过单选区2万名选民的人数下限。

丰加北区的选民则增加1万5364名，这个区如今有3万8883名选民，超过EBRC2020年定下的单选区选民人数上限。

EBRC公布报告时会宣布不同类型选区的选民人数区间，2020年的报告将单选区选民人数定在2万至3万8000之间；四人集选区介于8万到15万2000，五人集选区则介于10万到19万。

集选区方面，盛港集选区增加7227名选民，使得这个四人集选区的选民人数（12万4773名）超过最小的五人集选区东海岸（12万1786名）。EBRC报告中都会指出，议席较少集选区的选民人数不应超过议席较多的集选区。

新加坡管理大学杨邦孝法学院副教授陈庆文受访时说，如果EBRC维持过去的指导方针，就得解决丰加北选民太多，以及盛港选民多于东海岸的问题。

他也指出，选民主要增加在东北部和西部，这些地区出现较大规模的选区范围变动不会让人感到意外。再说，调整一个选区的边界，可能会对其他选区产生连锁反应。

丰加北选民人数增加相信是因为区内诸如登加等多个新住宅项目开始有居民入住。智库铄翼（Solaris Strategies）国际事务高级分析师穆斯塔法博士（Mustafa Izzuddin）认为，丰加北应该仍是单选区，以避免全国单选区的数量减少。

这也意味着，继上届大选前丰加北有1万多名选民划到西海岸集选区和蔡厝港集选区之后，这次相信还要将至少883名丰加北选民划到其他选区。

东海岸集选区较可能调整

至于东海岸选民少于盛港的问题，据观察，当局不会大幅度改变反对党选区，因此调整东海岸集选区是比较有可能的做法。

东海岸在上一届大选是执政的人民行动党和国会最大反对党工人党短兵相接的重要战场，两者得票差距不大。独立政治观察员陈添金博士认为，调整东海岸的可能性很高，它可以分出一个新的单选区，或者吸收旁边的马林百列集选区或淡滨尼集选区的部分选民。

陈添金猜测：“人们甚至可能会看到两个新的四人集选区。”

穆斯塔法也认为，吸收相邻选区的选民，可能加强东海岸现任议员的连任机会。

工人党盛港集选区议员蔡庆威受访时，没有就是否预见盛港选区划分变动表态。他说，该区选民人数增加，有可能是因为选民入住新预购组屋项目Rivervale Shores和Anchorvale Village，以及私宅项目盛港嘉园（Sengkang Grand Residences）的落成。

白沙—榜鹅集选区选民人数增加最多，达到18万零185名，但本地最大的集选区仍然是国务资政李显龙坐镇、有18万8722名选民的宏茂桥集选区。

宏茂桥选民比上一届大选多了8536名。颜添宝受访时说，整个宏茂桥集选区有不少新的预购组屋项目，因此他对选民人数继续攀升不感到意外。

全国议席可能增加三至六个

陈庆文也指出，本地人口相比上届大选增加了，因此EBRC有可能建议增加国会议席。

根据2024年6月的选民册修订结果，本地选民总数比2020年EBRC公布的数据多出11万8311人。以每一名议员平均负责2万至3万8000名选民推算，议席可能增加三至六个。