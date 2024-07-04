遭私召车司机辱骂 德士叔录口供昏厥亡

因停车场的闸门栏杆没打开，73岁德士司机倒车不慎跟后方私召车发生碰撞，私召车司机下车爆粗口辱骂，惊动警方到场，随后德士司机录口供时当场昏厥，送院不治。

这场意外发生在上星期三（6月26日）下午5时，林添福（73岁）开着德士在杜佛弯第19A多层停车场的出口处跟后方私召车发生碰撞，事后在录口供期间忽然倒地昏迷，不久后身亡。

死者的女儿林晓慧（38岁，信用分析员）向《新明日报》披露，她是看到《新明日报》日前刊登的一则新闻，指6月29日晚上在友诺士的东景苑，有私召车司机被指不顾保安阻挡执意倒车的报道后，才想联络《新明日报》公开父亲出事前的遭遇。

她说，父亲拥有20多年的驾驶经验。她在7月1日到德士公司领取父亲遗物时，观看了父亲德士的行车记录器。

据她陈述，行车记录器拍到父亲当天尝试通过停车场闸门，但栏杆没升起，于是父亲倒退，不慎碰撞到后方的私召车。

只见私召车司机怒气冲冲下车，走到德士前方爆粗口和比划，对父亲一阵劈头盖脸的辱骂，父亲不敢下车，尝试往前移动时，车碰到对方的腿，对方报警处理。

林晓慧说，当时不少人上前劝对方大事化小，让父亲先把车挪至一旁，不要阻碍交通，但对方不听劝，事情僵持到警方抵达现场。

“警方要求父亲把车开到一旁，过程中车轮压过路堤，父亲非常有经验，很少出这种错，我们怀疑当时他已经感到不舒服了。”

脸色发白倒地 送院后身亡

警方为两人录口供时，父亲脸色越发苍白，蹲在地上靠着车，忽然就倒地。当时，警方和医疗人员进行心肺复苏术，但父亲送院后身亡。

林晓慧到德士公司查看，发现父亲的德士损坏程度不严重，只有刮痕。（受访者提供）

林晓慧坦言，自小下雨天就害怕父亲出事，事发当天下着雨，她接到通知时原以为只是轻微的交通事故，怎料竟是天人永隔。

她指父亲身体向来健康，平日有点高血压和哮喘，但无需长期服药。事发前几个月，父亲也没有任何不适的征兆。

父亲作息规律，大多在上下班繁忙时间驾驶，间中不少时间休息，也从不熬夜。

回想起事发过程，林晓慧说，唯一刺激到父亲的就是私召车司机的态度，虽然听说对方事后感到懊悔，但一条人命就这样没了。“其实这本是小事，可以好声好气讨论，我看到德士后方只有轻微的刮痕，他到底是为了什么（要那么激动）？”

完整报道，请翻阅2024年7月4日的《新明日报》。