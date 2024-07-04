客工腹遭重砸险丧命 住院七年换肠重生

腹部被高处掉下的管道砸中差点丧命，客工因肠道严重损坏，在新加坡国立大学医院留院长达近七年，其间只能通过营养液进食，所幸医院助他争取到海外肠移植机会，得以重获新生。

孟加拉客工乐扎（Rezaa，30岁）2012年到本地的货船上工作。2016年12月，他遭遇严重的工地意外，一支从高处坠落的管道砸中他的腹部，他被卡在起重机和管道之间。

乐扎被紧急送往国大医院接受多次手术和创伤护理。由于他的大部分肠道损坏得被移除，他在住院治疗的同时也等待肠移植救命。

这一住就将近七年，为了避免感染，他一步都未踏出病房。另外，因为无法消化正常食物，他七年来没有吃饭，只能通过静脉注入营养液维持生命。

与此同时，院方在全球展开搜索，为他寻找合适的肠道捐赠者。所幸在去年2月，院方成功在印度找到合适的肠道，并安排乐扎到当地接受移植。

乐扎的主治医生是国大医院创伤中心主任Raj Menon高级顾问医生。在医生的陪同下，乐扎远赴印度接受手术，手术成功后逐步走上康复之路，目前已返乡帮助父亲务农，开启人生新篇章。

乐扎受访时说，不少人都以为他无力回天，没想到在医护团队的努力和他自身的信念下，他得以重获新生。

Raj Menon医生在接受访问时说，乐扎是在国大医院留院最久的病患。近七年的时间，有至少三四百名医护人员为他提供跨领域的支持。

“乐扎说，希望回到新加坡和更多客工分享他的励志故事。我们不时会在客工宿舍举办创伤护理工作坊，接下来若有机会，我们将安排乐扎回新，分享他的故事。”

完整报道，请翻阅2024年7月4日的《新明日报》。