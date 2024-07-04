人协百盛艺术节设立67个艺术村 展现本地多元文化大餐

今年的人协百盛艺术节将以美食为主题，在全岛设立67个“艺术村”，让公众通过各种工作坊和表演节目，重新探索本地饮食文化。

人民协会星期四（7月4日）发文告说，人协百盛艺术节（PAssionArts Festival）从7月举行至9月，预计吸引超过6万名公众参与。

西海岸社区艺术与文化俱乐部将在来临星期六（6日），为艺术节拉开帷幕。100名居民将尝试打破新加坡纪录大全的纪录，组成本地最大型的吉他合奏团，演奏耳熟能详的歌曲，如马来民歌“Di Tanjong Katong”和英文歌曲“Stand By Me”。国家发展部长李智陞到时将出席活动。他也是西海岸集选区议员。

三巴旺西社区艺术与文化俱乐部的艺术村也会在同一天举办工作坊，让民众使用厨房用具制成的简单打击乐器来创作音乐。

巨型美食艺术装置 今年艺术节大亮点

今年艺术节的一大亮点，是50件长宽各两米的巨型美食艺术装置。这些作品将从9月起，在全岛50个地点展出。

人协艺术与文化署理事长陈瑞玲在文告中说，食物不只是营养来源，也是艺术表达和庆祝文化的强大媒介。“通过巨型美食艺术装置，我们希望激发创造力，促进社区参与，并展现新加坡丰富多彩的文化。”

公众可上人协百盛艺术的社媒平台，了解活动详情。