吞客户16万元赔偿金 律师被吊牌四年

客户吩咐律师把打官司所拿到的16万元赔偿金，偿还给不同收款人，岂料律师悄悄将赔偿金用于支付自己被拖欠的律师费，并且对客户撒谎，误导对方以为他已照指示办事。

拥有约24年执业经验的律师尼杜马兰（Nedumaran Muthukrishnan）星期四（7月4日）被三司特别庭谕令撤销他的律师执业资格四年。

尼杜马兰在聆讯上承认，他因为对这名客户不满，所以故意不说实话，但他坚称没有占客户便宜，因为对方确实拖欠他律师费。

尼杜马兰面对四项违反律师专业法令的指控，包括指他在2020年3月17日至4月17日之间，就一笔16万元的款项误导客户，让客户以为他已按照指示，把款项交给不同的收款人。尼杜马兰从2020年4月起没有更新律师执照。

投诉尼杜马兰的客户是男子陈义发。由律师公会委任的纪律审裁庭早前审理投诉后裁定，尼杜马兰所面对的四项指控都成立，但审裁庭指出，陈义发的确拖欠尼杜马兰16万元的律师费。律师公会要求将尼杜马兰除名，案件星期四移交三司特别庭决定处分。

庭上揭露，陈义发在2013年至2019年之间委托尼杜马兰为代表律师，帮他和家人处理与保险公司之间的不同诉讼。这些诉讼主要与健康问题、交通和居家意外有关。

被告将16万元用于支付律师费给自己

2017年10月，高庭就陈义发的其中两起诉讼做出裁决，判他胜诉并且可获得赔偿。一个月后，陈义发被宣告破产。在尼杜马兰的要求下，处理破产事宜的私人信托人将诉讼的部分赔偿金交给尼杜马兰，数额为16万零396元。

隔年2月至4月之间，陈义发多次指示尼杜马兰将收到的赔偿金，用来支付他所拖欠的不同款项，包括还钱给他的医生与前任律师等。尼杜马兰通过电邮回复，已按照陈义发的指示寄出支票或将亲手把支票交给收款人。然而，尼杜马兰并没有这么做，事实上他已把16万元用于支付陈义发拖欠他的律师费。

尼杜马兰承认，他当时对陈义发很不满，为此决定误导陈义发。他坦言自己受情绪影响，才会做出这个错误判断，但他认为自己没有行骗，因为陈义发确实欠他约16万元的律师费。

三司考虑后改为裁定，尼杜马兰所面对的其中两项指控成立，即他误导陈义发，让对方以为他已按照指示支付款项，以及没有通知陈义发有关如何收取律师费的事项。三司谕令尼杜马兰吊牌四年。（人名译音）