没查来历低价购二手名表 27岁表商买卖贼赃判监18周

表商没有查明二手表的来历便以低价购入两只市价约15万元的名表，交易时以“鱼”作为代号，还删除与卖家的对话，结果因买卖贼赃被判入狱18周。

被告何伟杰（27岁，译音）面对三项不诚实接收赃物的控状，早前承认其中两项，另一项交由法官星期四（7月4日）下判时纳入考量。

案情显示，被告案发时是一名表商，一般在网购平台Carousell上买卖名表。

2022年左右，一名男子迈克尔（48岁，德士司机）通过Carousell联系被告，称有表出售，两人于是交换联系方式。

不久后，迈克尔与被告相约在巴西立住宅见面交易，被告一眼认出迈克尔拿出的是一只江诗丹顿名表。虽然没有原装盒子、真品认证和购买文件，被告仍买下这只市价5万9500元的名表。接着，被告以1万6000元的价格脱售这只名表，案情并未揭露他原先以什么价格购入。

2023年6月15日，迈克尔再度联系被告，称有“鱼”出售，被告明白迈克尔暗指有表交易，随后两人约在榜鹅见面。这次，迈克尔拿出一只市价8万8000元的劳力士名表，被告清楚这只表的二手价约4万元，但他在没有原装盒子、真品认证和购买文件的情况下，以1万元买下。

被告在脱售这支表之前，就被警方逮捕。

控方：被告有合理理由怀疑手表来源

控方指出，被告得以用低价购入名表，且使用“鱼”为代号进行交易，还会删除两人的对话，说明被告有合理的理由怀疑手表的来源。

另外，被告还在脱售手表时以匿名的方式交易，控方建议法官判他坐牢六至10个月。

被告律师求情时说，被告有意做出全额赔偿，他在18岁创业，经营买卖二手名表的生意，事发时才入行四年，且年纪尚轻，听信了迈克尔的解释。

涉案德士司机被指数次偷乘客手表

迈克尔则面对六项偷窃和一项失信控状，指他涉嫌数次偷走乘客的手表，也偷取母亲的珠宝等。案件展期至7月30日让他认罪。