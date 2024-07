图管局新展览让访客与历史对话 了解三部“国土根基”法律

国家图书馆管理局主办新展览,通过增强现实技术让访客穿越时空,与昔日的“妹仔”和苦力合影交流,从而进一步认识我国建国初期,三部具里程碑意义的重要法律——公民权法令、妇女宪章,以及雇佣法令。

设在国家美术馆的“国土之法:新国家的根基”(Laws of Our Land: Foundations of a New Nation”)展览,由图管局和新加坡国家档案馆联办,从星期五(7月5日)起,开放让新加坡公民和永久居民免费参观。

这项展览将取代原于国家美术馆首席大法官法官议事厅和办公室展出的“国土之法:新加坡宪法文献展”。

新展览通过37件文物,如1930年代的“妹仔”(自小被卖到富贵人家当侍婢或童养媳的女孩)身份证、1960年代的婚姻注册簿和新加坡自治邦的立法议员海报,以及早期的工会会讯等,让访客了解公民权法令、妇女宪章和雇佣法令的演变和立法过程。

为了更好地还原历史,国家档案馆还向最高法院借来带有时任国家元首亲笔签名的法令条文原件。

公众可扫描QR 与昔日“妹仔”苦力合影

团队也发挥巧思,加入增强现实和影音等互动元素,让访客宛如置身那个年代。公众可扫描QR码,向昔日的“妹仔”、苦力等了解他们的故事,并且还能与他们合照。

参与筹备展览的国家档案馆高级档案馆员邱庭扬说:“很多人其实对法律和历史冷感,但是这三部法律却是我们目前安稳生活的基石,保障我们的家庭和权益。”