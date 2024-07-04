民防新呼吸器监测消防员安全 启动氧气筒也启动求助装置

运用科技提升民防部队人员安全和行动能力，新加坡民防部队从2024年10月起，逐步推出附遥测配置的新一代呼吸器，让后方指挥官能更准确地检测消防员的情况，并及早做出调动。

内政部兼国家发展部政务部长费绍尔副教授在研讨会致辞时说，民防部队将推动“转型2030”计划，从不同方面为日后的挑战做好准备。其中一个例子就是从今年10月起，逐步推出附遥测配置的新一代呼吸器。

呼吸器也能监测 消防员是否需要帮助

这款呼吸器能让当局监测不同数据，包括氧气筒内的气体含量是否过低，以及消防员是否需要帮助。

“目前的器材需要消防员自行启动求助装置，新的呼吸器则是在氧气筒启动后，就会自动启动求助装置，一旦探测到消防员没有动静，也将发出警报，让其他人知道消防员的位置。”

他说，消防员一定会遇到无法预料的情况，并无法求助或离开，因此新科技将能提升他们的安全。

新呼吸器料2025年中旬完成全面部署

民防部队说，现阶段在灭火时，消防员要到一个集合点让控制员记录他们的氧气瓶的气压等数据。新呼吸器能连接上网，因此能更好地监测消防员的安全。新呼吸器预计在2025年中旬完成全面部署。

为了加强应对紧急事故的能力，民防部队也推出超越视线无人机和海事用途无人机，在不同情况下马上赶赴现场，让当局更好地评估情况。

两款无人机由内政科技局和业界伙伴打造，能搭载不同物品。以海事用途无人机为例，能搭载自动心脏除颤器（AED）、救生圈，以及危险物质探测器。这让民防部队能更快地在海上展开救援行动，无人机也能协助运送不同物品，提升行动效率。