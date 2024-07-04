本月底起电召民防救护车 评为轻微状况者可等上20分钟

从7月31日开始，在紧急医药服务电话中被评估为轻微的情况，等待救护车的时间可长达20分钟。

近年来，紧急医药服务电话不断增加，随着我国人口迅速老龄化以及人们的慢性疾病更复杂，新加坡民防部队预计对紧急医药服务的需求将保持强劲，日后还可能增加。

民防部队星期四（7月4日）在常年工作计划研讨会上宣布，为了更好地运用宝贵的资源，本月调整救护车的调配安排。

当局透露，现在平均每天接到12通情况轻微的求助电话，例如轻微烧伤等，预计这类电话会持续增加。这类案例从出动救护车，到现场施救，再到将病人或伤者送入医院，平均要花费75分钟的时间。

目前接到电话后 救护车约11分钟抵达现场

民防部队共有92辆救护车，目前在接到电话后，救护车约11分钟会抵达现场。若能够延长对较轻微情况的反应时间，就可让当局更灵活地安排资源和救护车，优先应付紧急的医疗情况，例如心脏骤停和呼吸紧急事故等。

民防部队医学顾问委员会成员王英福教授接受《联合早报》采访时说，民防部队现在平均在接到电话后11分钟内抵达现场，但其实不是每一种情况都有必要这么紧急处理。“如果分诊鉴定情况属于较轻微，就算等待救护车的时间延长至20分钟，病患的状况料不会有太大的改变。”

王英福是新加坡中央医院紧急医学的高级顾问医生。他指出，较轻微情况也可包括手肘骨折或扭伤脚之类，一般上不会在短时间内恶化。

“通过延长这个等候时间，就可以更好地确保情况紧急的病患，例如心脏骤停等，能更迅速地抵达医院，因为像这样的情况，每一分一秒都非常宝贵。”

轻微案例若恶化可再拨打995

当局也实行一系列措施来确保病患安全， 例如若在同个案例中再次接到电话说病患情况危急，救护人员会重新评估并调动相应的资源。

民防部队紧急医药服务处总医务官洪德瀚上校（医生）受访时说，当局一直在审查初报病情制度，确保救护人员接听电话时能够更好地评估现场情况。

此外，为了让紧急病患更快抵达医院，多个部门联手推出交通优先使用系统（Traffic Priority System）。它通过在救护车内装置传感器，以及在本地九所医院周围的47个交通路口装置感应器，让载有紧急病患的救护车可以更快抵达医院。

配置救护车和人员 裕廊湖区试设动态部署仓

这个由民防部队、内政科技局和陆路交通管理局联合推出的系统，从7月15日起分三阶段启用。

除此之外，为了让救护车更迅速开到出事现场，当局对“动态部署仓”展开六个月的测试。这个部署仓类似于一个集装箱办公室，能够在不同地点流动部署，配置救护车和救护人员，使救护车可就近赶到求助现场。

内政部兼国家发展部政务部长费绍尔副教授在常年研讨会上致辞时，宣布这个测试计划。他解释说，在一些地区，要设立消防岗或消防局面对局限，动态部署仓就可提升当局的反应时间。第一个动态部署仓将在今年第四季在裕廊湖区设置。

人手方面，费绍尔说，民防部队将提升紧急医药服务队伍，包括扩展招聘方式，例如由工艺教育学院提供相关的工读文凭课程。内政部目前也为新加入者提供3万元的签约奖金。

“至于已加入民防部队的人员，我们定期审查他们的薪水，确保有足够的竞争力。同时，他们每三年至五年会获得留任奖励。”

当局也推出医护官专业发展轨道，10至15名救护人员将受委为高级专才，让他们深入研究紧急医药服务，从而提升当局在这个领域的能力。

