130万名职总会员未来五年 可享新电信优惠通讯服务

新电信集团与全国职工总会未来五年将展开合作，多达130万名职总会员可以用优惠价，享有新电信提供的产品服务，包括移动网络、宽带服务及电视配套等。新电信也会拨出500万元，为被裁或来自低收入家庭的职总会员，提供免费或受津贴通讯服务。

新电信（Singtel）和职总星期四（7月4日）联合发布文告，宣布双方签署谅解备忘录，在未来五年展开系列合作。除了为上百万名职总会员提供各种优惠，新电信也会通过数码素养培训活动，协助会员更好地防范诈骗。

文告指出，所有职总会员可享有新电信一系列消费产品的独家优惠和折扣，包括移动网络、宽带和电视相关的通讯服务，并获一年免费的Red会员资格。有关会员资格可协助个人节省最高500元。

在职总的关怀与分享计划下，每年有约1万名低收入会员和家庭成员获得帮助，新电信会在未来五年，为最多6000人提供免费的通讯服务，以确保他们可上网，接触教育资源和继续学习。

至于被裁的职总会员和壮龄人士，新电信也会为他们提供移动网络、宽带和电视配套费用津贴，受惠人数最多5万人。

合作举办数码素养课防诈骗

此外，为了加强防诈骗意识，新电信会与职总合作，为多达50万名专业人士、经理及执行人员（Professional, Manager and Executive，简称PME），以及外籍雇员举办数码素养课，确保他们掌握必要的工具和知识，知道如何应对日益复杂的诈骗案，以及保护重要的个人数据。

职总秘书长黄志明说，他们成立多年至今使命不变，即致力于照顾新加坡雇员的需求。在数码互联已不可缺的时代，职总很高兴能与新电信合作，以确保会员和家人可获得数码服务。

39岁的销售经理张爱娟是职总会员，她全家都是新电信客户，已使用这家公司的服务20多年。目前她的个人手机移动网络、家里的宽带和电视配套，都签购新电信。

她欢迎职总与新电信合作推出更多优惠措施，并指诈骗案层出不穷，因此新电信要推数码素养课非常及时。“我一般都保持警惕，不接听来历不明的电话，特别是外国号码。”

更多有关新电信和职总合作的详情，可浏览www.singtel.com/ntuc。