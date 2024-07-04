国大医院设创伤中心 加强护理与创伤预防

新加坡国立大学医院是本地收治创伤病例最多的医院之一。为提供更全面和系统的护理服务，国大医院开设一站式创伤中心，不仅优化患者就医过程，也通过公共教育活动，加强高危群体的创伤预防知识。

本地西部一年有超过5万起创伤事故，而作为西区医治创伤的主要医院，国大医院平均一年收治1300起危重病例，包括140起工业事故和70起儿童创伤事件。西区因最靠近工业区，客工受伤的比例也最高。

建立在多年治疗创伤的经验和基础上，国大医院星期四（7月4日）正式设立国立大学创伤中心，让护理过程更顺畅无阻。

新中心汇集不同科的医护人员，伤者从急诊室转到手术室的时间，从约一个小时减至30分钟到45分钟，这让伤者在紧急时刻，可以获得更完善、即时的治疗。

也着重公众教育及外展活动 聚焦三群体

与其他创伤中心不同，这家中心也着重于创伤预防的公众教育和外展活动，并把焦点放在三个关键群体上，即儿童、年长者和外籍劳工。

这三个群体因不同的因素，创伤风险也比常人高；儿童因活泼好动，容易发生意外；年长者摔倒与发生其他意外的风险较高；外籍劳工则是因为工作性质，发生意外的风险也较高。

根据2023年工作场所安全与卫生报告，致命和重伤事故中，建筑、制造、运输和仓储等高风险行业就占了60%。另外，本地有约三分之一满65岁的年长者都至少摔倒过一次。

卫生部总司长麦锡威教授星期四为国大医院创伤中心主持启用仪式。他在致辞时说，在2020年至2022年间，本地因创伤死亡的人数，约占总死亡人数的2%。卫生部一直以来都定期评估我国公立医院的创伤服务系统，并确保每个区域都充分具备足够的能力，以妥善和即时地应对创伤病例。

国大创伤中心主任拉杰·梅农（Raj Menon）客座助理教授受访时解释，中心的设立首先是为了规范整个西区的创伤护理模式；再来是防止创伤的发生，降低西区的整体创伤病例；同时会对过去的数据进行研究，以找出创伤病例增加的原因，以及有效的干预措施等。

与非营利组织等合作举办工作坊 传授安全意识

为从根本改善状况，国立大学创伤中心近期也与非营利组织、学校，以及活跃乐龄中心等社区伙伴合作举办工作坊。

例如，中心刚在星期天（6月30日）与客工援助组织ItsRainingRaincoats联办一场创伤预防的工作坊，探讨如何保护脊柱、控制出血和急救等课题，得到相当不错的反应。

拉杰说，中心接下来将继续与各合作方举行更有组织和系统的活动，向高危群体传授安全意识。

他强调，创伤影响的不仅伤者的身体，也会对他们心理造成伤害。为此，国大医院自去年起也组织了本地第一个创伤幸存者支持小组，让经受过重创后重获新生者与其他创伤伤者会谈、交流经验，也给予鼓励和安慰。

马德森（Marius Madsen，18岁）是支持小组的成员。他曾热衷于跆拳道和攀岩等体育活动，但四年前，他从高楼坠落，导致下肢瘫痪，须靠轮椅代步。

这一巨变，令他心灰意冷，但因为医护人员和家人的耐心照顾与支持，让他摆脱颓丧，重振起来。

他目前是新加坡残障体育理事会（SDSC）的射箭运动员，正接受训练，希望能代表新加坡参加残奥会。

对他而言，小组是可以让他讲述自身故事的平台，让他知道自己并不是孤独一人，也能向其他小组成员学习如何管理压力和情绪。