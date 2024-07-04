肯尼斯第八次接POFMA更正指示 警方也展开调查

革新党秘书长肯尼斯再次被指发表不实言论，第八次在防止网络假信息和网络操纵法令下接到更正指示。

财政部星期四（7月4日）发文告说，肯尼斯或抵触防止网络假信息和网络操纵法令（Protection from Online Falsehoods and Manipulation Act，简称POFMA）和司法维护法令（Administration of Justice (Protection) Act），POFMA办公室和警方已分别对他展开调查。

有关当局自今年4月就开始联络肯尼斯，请他协助调查。不过，他没有出席约谈，也没协助调查。

肯尼斯6月15日再于脸书发文，声称政府把大量黑白洋房土地保留下来却不重新发展，是为了炒高地价、增加国家储备金。他还认为，储备金给人民带来的好处太少，甚至是没有好处。

交通部长兼财政部第二部长徐芳达向肯尼斯发出更正指示，要求他为这篇脸书贴文附上更正通知及政府的澄清链接，让读者可在阅读两方的内容后自行判断。

肯尼斯已于星期四傍晚按照要求，在贴文附上更正通知和政府的澄清链接。他也留言说打算针对指责提出上诉。

称政府抬高地价再把土地卖给建屋局 财政部：不确实

财政部说，有关贴文指称政府刻意抬高地价，再把土地卖给建屋发展局，这是不确实的。这是因为建屋局购买国有土地的价格并非由政府决定，而是由首席估价师依据公平市场价格来确定。

首席估价师的任命须获总统同意，而且他是独立运作，其专业评估并不受政府影响。此外，首席估价师在决定地价时会根据既定的估值原则，并参考公开市场上相关的转售交易，以及地段的具体特征等相关因素。这些估价原则同私人企业专业估价师采用的相似。

肯尼斯的贴文还称，政府的基金和信托基金并不透明。财政部同样指出这些说法不正确。有关填补基金和信托基金的信息都记录在收入与支出估算（如预算书）和拨款法案内，会提交给国会批准。

每项基金和信托基金的填补额，以及财政年开始和结束时的余额与年度支出等信息，都可在财务报表里找到。这些财务报表会由政府、获委任为受托机构、代理机构或监护机构的相关法定机构，或者公益机构或慈善机构发布，并且可供公开查阅。

各项基金的财务报表也会列出主要开支项目。例如，政府财务报表里的消费税补助券基金（GST Voucher Fund）报表，按照消费税补助券的四个组成部分，即现金补助、保健储蓄、服务与杂费回扣，以及水电费回扣，列出每年发放的款额。

肯尼斯在脸书贴文中也声称，政府保留大量具历史意义的房地产，目的是要尽可能把地价维持在高位，并让地价持续攀升。他认为这是政府增加国家储备金的策略之一。

财政部也反驳这个说法，指出政府的土地管理方式是基于国家的规划与发展需要，而不是要把售地收益最大化，也不是要增加储备金。

我国的一些房地产具有文化与历史意义，因此被保留下来，而没被重新发展。财政部的文告指出，文化、社区及青年部长兼律政部第二部长唐振辉于去年7月3日发表的有关出租国有房地产的部长声明中，已经解释了这一点。

八次接POFMA更正指示 涉及网上文章21篇

文告还指出，肯尼斯前后已八次接到POFMA更正指示，涉及的网上文章有21篇。他的个人网站The Ricebowl Singapore，以及在脸书、Instagram、X（前称推特）和LinkedIn这些社交平台上的账号，自去年12月12日起已被列为假信息源（Declared Online Location）。尽管如此，肯尼斯仍然继续发表虚假和具误导性的言论。