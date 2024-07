肯尼斯第八次接POFMA更正指示 警方也展开调查

革新党秘书长肯尼斯再次被指发表不实言论,第八次在防止网络假信息和网络操纵法令下接到更正指示。

财政部星期四(7月4日)发文告说,肯尼斯或抵触防止网络假信息和网络操纵法令(Protection from Online Falsehoods and Manipulation Act,简称POFMA)和司法维护法令(Administration of Justice (Protection) Act),POFMA办公室和警方已分别对他展开调查。

有关当局自今年4月就开始联络肯尼斯,请他协助调查。不过,他没有出席约谈,也没协助调查。

肯尼斯6月15日再于脸书发文,声称政府把大量黑白洋房土地保留下来却不重新发展,是为了炒高地价、增加国家储备金。他还认为,储备金给人民带来的好处太少,甚至是没有好处。

交通部长兼财政部第二部长徐芳达向肯尼斯发出更正指示,要求他为这篇脸书贴文附上更正通知及政府的澄清链接,让读者可在阅读两方的内容后自行判断。

肯尼斯已于星期四傍晚按照要求,在贴文附上更正通知和政府的澄清链接。他也留言说打算针对指责提出上诉。

称政府抬高地价再把土地卖给建屋局 财政部:不确实

财政部说,有关贴文指称政府刻意抬高地价,再把土地卖给建屋发展局,这是不确实的。这是因为建屋局购买国有土地的价格并非由政府决定,而是由首席估价师依据公平市场价格来确定。

首席估价师的任命须获总统同意,而且他是独立运作,其专业评估并不受政府影响。此外,首席估价师在决定地价时会根据既定的估值原则,并参考公开市场上相关的转售交易,以及地段的具体特征等相关因素。这些估价原则同私人企业专业估价师采用的相似。

肯尼斯的贴文还称,政府的基金和信托基金并不透明。财政部同样指出这些说法不正确。有关填补基金和信托基金的信息都记录在收入与支出估算(如预算书)和拨款法案内,会提交给国会批准。

每项基金和信托基金的填补额,以及财政年开始和结束时的余额与年度支出等信息,都可在财务报表里找到。这些财务报表会由政府、获委任为受托机构、代理机构或监护机构的相关法定机构,或者公益机构或慈善机构发布,并且可供公开查阅。

各项基金的财务报表也会列出主要开支项目。例如,政府财务报表里的消费税补助券基金(GST Voucher Fund)报表,按照消费税补助券的四个组成部分,即现金补助、保健储蓄、服务与杂费回扣,以及水电费回扣,列出每年发放的款额。

肯尼斯在脸书贴文中也声称,政府保留大量具历史意义的房地产,目的是要尽可能把地价维持在高位,并让地价持续攀升。他认为这是政府增加国家储备金的策略之一。

财政部也反驳这个说法,指出政府的土地管理方式是基于国家的规划与发展需要,而不是要把售地收益最大化,也不是要增加储备金。

我国的一些房地产具有文化与历史意义,因此被保留下来,而没被重新发展。财政部的文告指出,文化、社区及青年部长兼律政部第二部长唐振辉于去年7月3日发表的有关出租国有房地产的部长声明中,已经解释了这一点。

八次接POFMA更正指示 涉及网上文章21篇

文告还指出,肯尼斯前后已八次接到POFMA更正指示,涉及的网上文章有21篇。他的个人网站The Ricebowl Singapore,以及在脸书、Instagram、X(前称推特)和LinkedIn这些社交平台上的账号,自去年12月12日起已被列为假信息源(Declared Online Location)。尽管如此,肯尼斯仍然继续发表虚假和具误导性的言论。