医疗保健创新中心成立环境永续发展学院 减缓因气候变化患病风险

全球医疗卫生系统是最大的温室气体排放源头之一，国立健保集团旗下的医疗保健创新中心宣布成立环境永续发展学院，通过减少医疗行业的碳排放，降低人们因气候变化患病的风险。

永续发展与环境部长傅海燕星期四（7月4日）在年度医疗保健创新中心（简称CHI）INNOVATE思想领袖论坛上，为CHI环境永续发展学院主持开幕仪式时说，最近几年的气候变化特别剧烈，每个国家、每个季节都出现了全球暖化的异常现象。

傅海燕说：“我们消耗公用资源和处理废物的方式，处处都在影响着气候变化，但与此同时，我们也是气候变化的受害者，所以须要采取行动减缓全球变暖的影响。比如，医院正在探讨如何减低手术室的能耗；眼科部门也与新加坡理工学院、以及本地社会企业Semula合作，将白内障手术中产生的垃圾循环再造成塑料用品等。”

为了填补医疗保健领域可持续发展知识和行动之间的差距，新学院汇集了本地和国际合作伙伴如南大能源研究院（Energy Research Institute@NTU）、美国药剂公司默沙东（Merck Sharp & Dohme）、国大医学永续发展研究中心，以及保险业者Singlife等，通过教育行业领导和专业人士采取集体行动，并为利益相关者提供必要的技能培训。

CHI环境永续发展学院设目标 用电用水量减10％垃圾量减30％

领导CHI环境永续发展学院的医疗保健创新中心主任黄宏森副教授说，学院旨在通过开展各个项目，让医院达到用电量和用水量减少10％，垃圾量减少30％的目标。

“我们将在半年至一年的时间内为学员提供技能培训，包括重新设计护理模式和服务、培训领导和员工了解如何推动和维持可持续发展、教导专业职员计算和量化医疗保健业的碳足迹，以及部署可持续的材料和环境。”

黄宏森举例说，医院的手术室长期须要维持较低的温度和湿度，以控制病原体的生长和传播，降低感染的风险，以及避免手术设备故障等，所以手术室的空调系统需要24小时运作，消耗大量电力。

手术过程中排放的气体，也会增加温室气体的浓度，对环境的影响较大。为了确保卫生，我们进行手术时也会使用很多的一次性医疗用品如手套、纱布、器械等，产生大量废弃物，比如一次小小的白内障手术就会产生三公斤的垃圾。

“因此，我们正在协调，看看空置的手术室是否能关闭电源。在做一些很小的局部手术如白内障手术时，也会考虑是否不需要进行全身麻醉，这能有效减少很多温室气体和废物。”

他也指出，目前医院针对白内障手术开展的减废试点计划已进行约两个星期，至今一共减少了约60公斤的垃圾。



