医疗保健创新中心成立环境永续发展学院 减缓因气候变化患病风险

吴金霏

发布 /
发布 / 2024年7月4日 9:13 PM
在年度医疗保健创新中心（简称CHI）INNOVATE思想领袖论坛上，美国药剂公司默沙东也向永续发展与环境部长傅海燕介绍了使用虚拟现实眼镜来了解人乳头状瘤病毒（HPV ）的新科技。（海峡时报）
在年度医疗保健创新中心（简称CHI）INNOVATE思想领袖论坛上，美国药剂公司默沙东也向永续发展与环境部长傅海燕介绍了使用虚拟现实眼镜来了解人乳头状瘤病毒（HPV ）的新科技。（海峡时报）

字体大小:

全球医疗卫生系统是最大的温室气体排放源头之一，国立健保集团旗下的医疗保健创新中心宣布成立环境永续发展学院，通过减少医疗行业的碳排放，降低人们因气候变化患病的风险。

永续发展与环境部长傅海燕星期四（7月4日）在年度医疗保健创新中心（简称CHI）INNOVATE思想领袖论坛上，为CHI环境永续发展学院主持开幕仪式时说，最近几年的气候变化特别剧烈，每个国家、每个季节都出现了全球暖化的异常现象。

傅海燕说：“我们消耗公用资源和处理废物的方式，处处都在影响着气候变化，但与此同时，我们也是气候变化的受害者，所以须要采取行动减缓全球变暖的影响。比如，医院正在探讨如何减低手术室的能耗；眼科部门也与新加坡理工学院、以及本地社会企业Semula合作，将白内障手术中产生的垃圾循环再造成塑料用品等。”

为了填补医疗保健领域可持续发展知识和行动之间的差距，新学院汇集了本地和国际合作伙伴如南大能源研究院（Energy Research Institute@NTU）、美国药剂公司默沙东（Merck Sharp & Dohme）、国大医学永续发展研究中心，以及保险业者Singlife等，通过教育行业领导和专业人士采取集体行动，并为利益相关者提供必要的技能培训。

CHI环境永续发展学院设目标 用电用水量减10％垃圾量减30％

领导CHI环境永续发展学院的医疗保健创新中心主任黄宏森副教授说，学院旨在通过开展各个项目，让医院达到用电量和用水量减少10％，垃圾量减少30％的目标。

“我们将在半年至一年的时间内为学员提供技能培训，包括重新设计护理模式和服务、培训领导和员工了解如何推动和维持可持续发展、教导专业职员计算和量化医疗保健业的碳足迹，以及部署可持续的材料和环境。”

黄宏森举例说，医院的手术室长期须要维持较低的温度和湿度，以控制病原体的生长和传播，降低感染的风险，以及避免手术设备故障等，所以手术室的空调系统需要24小时运作，消耗大量电力。

手术过程中排放的气体，也会增加温室气体的浓度，对环境的影响较大。为了确保卫生，我们进行手术时也会使用很多的一次性医疗用品如手套、纱布、器械等，产生大量废弃物，比如一次小小的白内障手术就会产生三公斤的垃圾。

“因此，我们正在协调，看看空置的手术室是否能关闭电源。在做一些很小的局部手术如白内障手术时，也会考虑是否不需要进行全身麻醉，这能有效减少很多温室气体和废物。”

他也指出，目前医院针对白内障手术开展的减废试点计划已进行约两个星期，至今一共减少了约60公斤的垃圾。

LIKE我们的官方脸书网页以获取更多新信息

热词

更多精彩内容

Pantry News Talk
Lianhe Zaobao Club