雇主不准时或未提供详细薪水单 过去三年年均670起投诉

尽管政府自2016年4月起，已规定所有雇主须每月发详细薪水单给雇员，但在2021年到2023年间，人力部平均每年仍接获670起针对雇主延迟或未发放详细薪水单的投诉。

人力部长兼贸工部第二部长陈诗龙医生星期二（7月2日）在国会书面答复先驱区议员郑德源提问时，透露上述数据。

陈诗龙说，在接获投报后，人力部会联系相关公司，要求对方在一个月内提供工资明细。如果雇主没有采取行动，并再次遭投诉，人力部就会发出警告信。屡次违规的雇主，每次可被处以最高400元的行政罚款。

郑德源接受《联合早报》访问时说，他近期接获一名属专业人士、经理及执行人员（Professional, Manager and Executive，简称PME）的白领雇员反馈，指公司没有准时提供详细薪水单。人力部提醒涉事公司后，雇主在发放薪水单时仍有延误。

有关反馈属于少数个案

郑德源认为，有关反馈属于少数个案，他相信绝大部分公司都有遵守法律规定。不过，他希望通过国会提问，提醒雇主应准时发放薪水单。

他说，延迟发放薪水单并不意味着公司拖欠员工薪水。由于不同公司情况各异，一些可能是沟通失误或是需要更多时间计算员工的超时工资，导致延迟发出薪水单。

根据人力部网站，雇主须与发工资同时或在发工资后的三个工作日内，为雇员提供详细薪水单；内容应包括雇主名称、员工姓名、支付日期、基本工资、超时工资、补贴、花红、扣款如公积金缴交额、净工资总额等详情。

公司可以电子或纸版方式，发放详细薪水单，雇主也有责任要保存每名员工最近两年的薪资记录。

询及为何一些公司延迟发薪水单，新加坡中小企业商会会长洪煜告诉记者，一些小型公司没有专门负责人事和财务的员工，通常是由身兼多职的老板或助理处理发薪和行政事务。若到了发薪日他们忙于其他事务，如急着完成工作或在寻找新订单，有可能会忘记或延误处理薪水单。相比之下，较大型的公司因有完善的内部流程，因此较不会有这类问题。

他进一步解释，一般而言，员工不会仅因雇主忘记发详细薪水单，就投诉到人力部去，通常是因为对公司不满，有其他投诉或被欠薪，才举报雇主。

由于今年的行情较差，洪煜预计会有更多针对雇主的投诉。