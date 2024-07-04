女子划舟救人翻覆 疑救生衣脱落溺毙

女子与三人一同在圣淘沙附近海域划独木舟，岂料同伴被推向海上的浮动栅栏翻船落水，女子见状上前救人，却也意外落水，救生衣相信在她落水时脱落导致她溺水，失踪两天后尸体才被寻获。

事故发生在2023年10月22日早上10时许。验尸庭星期四（7月4日）针对死者周伽恬（33岁）的死因展开研讯，传召警察海岸卫队调查官、海事及港务管理局调查官和一名专家出庭供证。

警方调查官供证时说，周伽恬与两名友人李国明和罗庆发相约在圣淘沙巴拉湾海滩划船。三人在海滩做准备，穿上救生衣和防水裙。周伽恬当天使用的独木舟是向朋友借的，救生衣则是前一天在迪卡侬（Decathlon）买的。

据李国明的观察，周伽恬出发前系好了救生衣，虽然未系上胯带，但救生衣看似贴身。三人在早上约9时30分从海滩出发，前往拉扎鲁斯岛（Lazarus Island），当时海面风平浪静。

对划船较为熟练的罗庆发划在前头，周伽恬和李国明两人一同跟在后方；途中，三人偶遇金志同，后者决定加入他们，划在周伽恬和李国明前方。

当周伽恬和李国明靠近海上的一处浮动栅栏时，后者因海面不平稳而翻船。李国明无法把独木舟翻转回来，周伽恬见状试图划上前救他，李国明抓着她的独木舟的一条绳索，但因强大的水流，周伽恬始终无法划出该水域。

于是，李国明放开绳索，接着沉入水下，当他浮上水面时已在栅栏的另一边，而周伽恬已不在他的视线内；罗庆发和金志同发现两人不见踪影，赶紧在附近搜寻但并未找到他们。

救生衣岸边被发现 装有死者手机

李国明后来被一艘路过的船救起，在尝试寻找周伽恬时，只找到了她的独木舟。周伽恬身穿的救生衣后来于傍晚在岸边被发现，里头放有她的手机。

经过两天的搜救，周伽恬的尸体在巴西班让附近海域被寻获。尸检报告显示，她的死因是溺水，也发现她的肋骨骨折。

迪卡侬指出，若使用者没有系上救生衣的胯带，救生衣有可能从身上脱落；若扣好所有系带，救生衣松脱的可能性极低。

警方已排除他杀可能性

调查官说，周伽恬很可能因卡在浮动栅栏处，无法划离该区域而翻船，而在落水时救生衣意外脱落，导致她溺水身亡。警方已排除他杀的可能性。

周伽恬考获二级划船证书，事发前仍在马来西亚的迪沙鲁学习第三级别课程，但翻船后如何将独木舟翻转回来，并非考获二级证书的要求。朋友录口供时称，周伽恬曾练习过如何应对翻船的情况，但不太熟练。

海事局调查官则说，他在调查时发现救生衣的胯带叠好放在后方的口袋，相信事发时周伽恬并未使用胯带。胯带原本应从后往前系在前方的扣子，但该胯带仅有一端有扣子，前端却没有对应扣子，因此他认为周伽恬购买的救生衣可能有缺陷。

出庭聆讯的周伽恬父母也对救生衣的缺陷提出疑问。验尸官就这点指出，救生衣在海上漂浮一段时间，扣子有可能掉落在海上，无法断定救生衣是否有缺陷。他将查看救生衣，若有必要会把救生衣送去进一步检验。

新加坡理工学院讲师供证时说，由于事发海域是水流的交汇处，即使其他海域保持平静，事发海域也可能较为汹涌。

验尸官择日发表研讯结论。（部分人名译音）