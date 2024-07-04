客工因工伤险命丧异乡 住院七年终获新生

2016年底，年仅23岁的客工礼萨在工作时，高空掉下的长管砸中他的腹部，将他夹在铁管和起重机之间，导致肠道重度受损。此后七年间，他接受多次手术，且仅能依靠营养液维持生命。礼萨最终在医疗团队的帮助下，在海外找到合适的肠移植，得以重获新生。

礼萨（Rezaa）是在2012年，从孟加拉来到新加坡船厂工作。他从没想过四年后自己会在一场意外中几乎命丧异乡。

经过医生抢救，礼萨的一条命保住了，但此后的七年，为避免感染，他不曾离开过病房，是在新加坡国立大学医院留医最久的创伤伤者。

礼萨的主治医生、国大创伤中心主任拉杰·梅农（Raj Menon）客座助理教授忆述，礼萨到医院时，腹部严重失血，大部分的肠道已损坏，必须切除。他坦言，能从这种程度的伤势中活下来的人寥寥无几。

期间，来来回回的手术都无法让礼萨的肠道功能恢复，以至他一旦正常进食，就会感到疼痛，不断呕吐，营养液是维持他生命的唯一办法。情绪低落难耐之时，仅能靠视频通话与家人联络，或与医护人员交谈。

在国大医院团队的不懈努力下，院方为礼萨在印度找到一家合适的移植中心。拉杰医生陪同礼萨一起飞往印度，并在整个沟通和交接过程中，一直陪伴在礼萨身边。

去年接受肠移植后返乡

去年，礼萨接受肠移植手术，并在同年底终于返乡与家人团聚。

礼萨星期三通过视频接受媒体受访。他看起来十分健康，没有之前瘦弱。他从容、正面的表现，让人感受到他坚强的生命力。

礼萨笑说，自己现在什么都能吃能喝，目前正在休养，他还打算日后做点小生意。

礼萨坦言，意外发生时，不少人都以为他难逃天命，但他想向其他创伤伤者传达的信息是“绝对不要失去希望”。

拉杰医生说，礼萨是一个非常励志的案例，希望未来能有机会安排他再次来新，与团队一同到客工宿舍举办工作坊，告诉大家他的经历和故事，为客工打气加油。