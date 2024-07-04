统一身份防诈 政府机构至今发出逾900万条gov.sg短信

我国政府机构统一使用gov.sg的新身份发送短信防诈，参与的政府机构超过100多个。过去两周内，已有900万条政府机构的短信，以gov.sg身份向公众发送。

由政府开源科技部（Open Government Products）开发的gov.sg短信发送者身份（SMS Sender ID），自6月18日起陆续启用，以应对日益猖獗的假冒政府官员骗案。这项措施星期一（7月1日）起全面落实。国民服役和紧急服务相关短信则仍由个别机构发送。

政府开源科技部助理主管（政策）海金（Hygin Fernandez）回答《联合早报》询问时说，团队从去年8月开始构思方案，向新加坡短信发送者身份登记系统（SSIR）注册“gov.sg”身份，之后再与电信公司合作，包括屏蔽不法分子可能钻空子的各种假称，例如“90v.5g”。

他坦言，公众或许仍对gov.sg的新短信发送身份感到陌生，当局正通过印刷品、电子屏幕、户外空间和社交媒体渠道，持续开展公众教育活动，也会想办法接触年长群体，向他们宣导新措施。

“这项措施是为了保障公众，以免坠入假冒政府官员骗局，但这并非万无一失。收件人接到政府发送的短信时，还是要保持警惕，核对发送人是否为gov.sg。”

短信收件人姓名出错 警方澄清是“行政失误”

部分公众星期一收到新加坡警察部队经由“gov.sg”发出的防诈短信，但收件人姓名出错。警方事后道歉，澄清是“行政失误”所致，并没有发生个人资料泄露的情况。

针对此事，智慧国工作团副常任秘书沈丰吉受询时重申，这纯属行政错误，短信不含其他个人信息，与gov.sg新短信发送身份无关。

他说，各政府部门、法定机构和服务处会自行决定短信内容和接收者。“gov.sg短信发送身份则是作为一个统一且安全的平台，供这些机构使用。”

所有gov.sg短信都是单向通知，公众无须回复。点阅短信，开头会显示发送机构的全称，结尾则显示“这是新加坡政府自动发送的消息”。

根据当局制定给政府机构的指南，短信内若附带链接，会包含“gov.sg”“for.edu.sg”或“for.sg”。这些链接不会要求公众提供任何用户资料，或要求公众通过链接登录账户。

政府机构可选择以英文、中文、马来文或淡米尔文发送短信给公众。相关政府机构人员可自行设定个别短信所用语文。

以下机构服务 不以gov.sg名义发送短信