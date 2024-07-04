东海岸公园发现极度濒危玳瑁龟巢 漏油事故以来首通报

在新加坡当局清理受漏油污染的海岸之际，东海岸公园出现极度濒危的玳瑁海龟蛋巢，这是漏油事故发生以来首次有人通报发现海龟筑巢。

国家公园局国家生物多样性中心（海岸与海洋）处长卡伦（Karenne Tun）博士证实，公园局于6月23日接获通报，在东海岸公园发现玳瑁龟（Hawksbill turtle）蛋巢。

玳瑁龟一般在海岸高处筑巢。公园局已将这个远离受影响海滩的蛋巢固定下来，保护海龟蛋不被捕食。卡伦说，当局会继续观察蛋巢以评估情况，并确定预计孵化日期。

这是今年6月14日发生漏油事故后，公园局首次接获本地有海龟筑巢的通报。

玳瑁龟是新加坡常见的两种海龟之一，每年6月至9月通常是它们筑巢产卵的高峰期。每个蛋巢一般有100颗至150颗蛋，但仅有少数能孵化成海龟并存活到成年。

卡伦说，公众在海岸发现海龟筑巢时，应拨打热线1800-471-7300通知公园局，同时保持距离并避免用灯光照射海龟。此外，触摸海龟可能会使海龟受到惊吓或刺激，随意摆弄海龟蛋也可能造成损害。

野生动物摄影师佘兆辉约七年前开始参与公园局的生物多样性海滩巡逻（Biodiversity Beach Patrol）义工团队，协助监察和记录在岸上筑巢产卵的玳瑁龟等生物活动。

玳瑁龟在高于潮间带地方下蛋 油污不会跨越最高潮位

佘兆辉接受《联合早报》访问时说，本地大多数玳瑁龟蛋巢都在东海岸公园和南部岛屿被发现，但也有些玳瑁龟会在樟宜海滩等其他地方筑巢。

尽管油污随潮汐流扩散至南部岛屿和东海岸公园等南部海岸线，但佘兆辉相信，目前在东海岸发现的玳瑁龟蛋巢没有受到直接影响。

他说，几乎每只雌性玳瑁龟都会在高于潮间带的地方下蛋，也就是海水不会到达的海滩区域。除非出现反常，否则海水中的油污不会跨越最高潮位。

佘兆辉提到，政府在事发后如火如荼地进行清理工作，他于6月22日到访东海岸公园时，已经没有明显的油污。“如果海龟现在游上岸，我还是会有点担心，但相比一开始海面上有厚厚一层浮油，对海龟的影响已经大大减少。”

研究东南亚筑巢海龟的新加坡环境生物工程中心助理教授金慧琳（Kim Hie Lim）认为，在东海岸发现玳瑁龟蛋巢至少代表这只母海龟对油污不太敏感，否则母海龟会选择回到海里不下蛋。

金慧琳说，漏油对海龟的影响取决于接触量，团队会继续监测这次筑巢产卵季所找到的蛋巢数量，如果比平时少，可能是受到这次事故影响。她也是南洋理工大学亚洲环境学院助理教授。

国家发展部长李智陞星期二（7月2日）在国会发表部长声明时说，迄今没有观察到漏油事故对海洋生物多样性和野生动物造成重大影响，但一些海洋和沿海生态系统的影响可能几个星期或几个月后才会显现，例如在产卵期。

李智陞说，本岛以外的岛屿（offshore islands）环境影响评估工作仍在进行中，当局也会通过潮间带和潮下生物多样性调查，密切关注海洋栖息地和生物多样性所受到的影响和恢复情况。