遵照幼培署要求 97%幼儿园已安装闭路电视

绝大多数幼儿园遵循幼儿培育署的规定，已在星期一（7月1日）前安装闭路电视，少数中心基于搬迁或装修等原因还未安装，获得六个月的宽限期。

幼培署发言人星期四（4日）回复《联合早报》询问时说，截至6月26日，约97%的幼儿园和所有政府资助的婴幼儿早期介入中心，已安装闭路电视。

发言人指出，有些中心因即将搬迁或进行装修等因素，需要更多时间完成闭路电视的安装工作。幼培署会与有关中心合作，确保它们明年1月1日前遵守规定。

幼培署于去年8月底宣布，今年7月1日起强制所有幼儿园及政府资助的婴幼儿早期介入中心安装闭路电视。当时，超过六成的幼儿园及所有婴幼儿早期介入中心已经这么做。

学前教育业者MapleBear创始人冯丽玲受访时说，公司在本地56所幼儿园中，不少在幼培署做出相关宣布前就已安装闭路电视，剩余中心过后将陆续完成安装。

幼培署规定，闭路电视须安装在中心出入口处，以及孩童使用的课室、活动及游戏空间，以及婴儿寝室等。为保护孩童和员工隐私，厕所、更衣室及职员休息室不能安装闭路电视。

冯丽玲说，只有她本人及管理层职员有权查看闭路电视。

“若事故不严重，如儿童被指推撞咬人等情况，我们会先看闭路电视画面，然后对家长进行说明和安抚。如果家长执意要看画面，少数情况下，为让他们安心，我们会把画面下载到一台手机，并陪同家长一起看。为保护与事故无关孩童的隐私，我们会在视频上遮蔽他们的脸。”

若碰到须由警方介入调查的事件，她强调会把闭路电视画面交给警方和幼培署定夺，确保对各方公平。冯丽玲认为，强制安装闭路电视的措施，有助确保幼儿园程序和行事透明。

“安装闭路电视不纯粹是为了找出谁是谁非，更多时候是确保幼儿园内一切运作正常。”

幼培署去年宣布措施时指出，这是政府定期审核学前中心安全和保安措施工作的一部分。闭路电视将加强中心的安全，阻吓可疑或未经授权者进入。发生事故时，闭路电视画面可提供客观且可靠证据，供作调查用途。强制安装闭路电视的规定，将与现有措施相辅相成，进一步加强学前中心的安全，让家长和幼教工作者更加安心。

经证实儿童照顾不当案件 三年平均略增至12起

社会及家庭发展部长兼卫生部第二部长马善高，星期二（2日）书面答复拉丁马士区议员杨益财的国会提问时指出，幼培署去年调查的儿童照顾不当案件有147起，比前年的137起略增。

经证实儿童照顾不当案件的三年平均数量，从前年每10万学前中心孩童有约11起，略增至去年约12起。

对于当局调查及证实的儿童照顾不当案件增加，马善高说，这主要因家长和幼教工作者提高警惕，以及更了解适当的举报渠道。

他强调，所有教育工作者务必为孩童提供安全和适当的学习环境，幼培署已加强培训，确保所有幼教工作者明白他们确保孩童安全的义务。幼培署也在检讨监管框架，探讨加强对违例业者的惩罚。

幼培署已通过一系列措施改善幼教人员的工作条件，让他们有更多休息时间和提升专业发展。马善高说，幼培署正探讨成立代课教师小组，让幼教工作者更方便请假。他也鼓励家长认可幼教工作者的付出，并且对他们的工作有合理要求。