新加坡与摩洛哥互相承认回教食品证书 为我国厂商打开出口通路

新加坡积极同回教国家签署谅解备忘录，让我国的回教食品合格证书获得承认，推动我国食品制造商的产品出口到更多地方。

根据新加坡回教理事会（MUIS）6月27日同摩洛哥标准局（IMANOR）签署的五年谅解备忘录，双方会互相承认对方的回教食品合格证书（Halal）和标志。本地厂商的回教食品将能出口到摩洛哥，而在摩洛哥生产且获得IMANOR认证的产品，也能在本地使用。

这是继去年10月的沙特阿拉伯和阿拉伯联合酋长国，以及今年1月的约旦后，新加坡回教理事会第四度同他国的回教当局签署类似的谅解备忘录。

日前在摩洛哥举行的签署仪式，由主管回教事务的社会及家庭发展部长兼卫生部第二部长马善高见证。他当时出席在摩洛哥首都拉巴特举行的首届国际关护经济和社会保障研讨会。

马善高指出，互相承认彼此的认证对新加坡有很大的好处，因为本地食品制造商大多是持有回教理事会证书的非回教制造商。这样的安排能为本地制造商打开更多新市场。

专门生产酱油和酱料产品的大华食品公司，是其中一家积极开拓海外市场的本地制造商。公司董事经理白毅柏告诉《联合早报》，海外市场非常大，本地厂商应该尝试走出国门，发掘新的发展空间。

他说，本地食品的生产成本虽然较高，但具有优良食品安全纪录和高品质的优势，只要厂商确确实实把品质管控好，加上回教理事会和有关当局协助扫除出口障碍，就不用担心无法在海外市场立足。

新加坡食品厂商联合会署理会长苏敬珉也有同感，并指出回教国家的人口非常大，有很大的商机。但当中有一些国家不承认回教理事会的认证，形成间接的贸易壁垒。随着我国签署越来越多谅解备忘录，这类壁垒会越来越少。

新加坡食品将进驻沙特超市 展开零售促销活动

“中东市场对亚洲口味的回教认证食品的需求很大，给新加坡厂商大展拳脚的空间。”

苏敬珉透露，食品厂商联合会近期到沙特阿拉伯考察，通过顾问与当地一家连锁超级市场达成合作协议，计划于今年10月展开零售促销活动，向当地消费者介绍新加坡生产的食品。

该连锁超市有60家门市，目前正在研究产品价格等细节，接着会同食品厂商联合会正式签订合作协议。

“我们会在一些主要的门市设置食品展示区，测试当地民众对产品的接受程度。在这之后，我们的产品会进驻该连锁超市的所有门市。”