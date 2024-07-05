医院附近紧急绿灯开路 救护车可快100秒抵院

公共医院附近的交通灯将装置感应器，让载有紧急病患的救护车能一路绿灯，提早30秒至100秒抵达紧急部门，为病患争取宝贵的救命时间。

新加坡民防部队星期四（7月4日）在常年工作计划研讨会上，宣布将从7月15日起分三阶段，实施交通优先使用系统。

在救援工作中，每分每秒都至关重要，目前消防局内装有紧急呼叫系统（Hurry Call System），让民防部队人员能控制消防局周围的交通灯，以尽快转绿，让紧急车辆能争取时间，迅速出动和抵达事故现场。

民防部队紧急医药服务处处长杨明华高级助理总监说，交通优先使用系统（Traffic Priority System）在分秒必争的紧急情况中，能让救护车在最短的时间内将病患送入医院接受治疗。

有了这个新系统，当救护人员确认了紧急个案，例如心脏骤停或严重创伤等情况后，电脑系统便会自动将救护车的资料列入系统的“白名单”。当救护车即将抵达交通路口时，路口的感应器探测到救护车上的传感器后，便会启动相关机制，让救护车前方的交通灯尽快转绿，好让救护车迅速通过路口。

当局在黄廷方综合医院和邱德拔医院展开测试，结果显示每次送院时间能节省约30秒至100秒，意味着病患能更快接受治疗。

内政科技局民防部队项目管理中心署长林国洋指出，系统将加快送院的速度，大大提升病患生还的概率。新系统从7月15日起分三阶段推行，预计明年在本地九家公共医院周围的47个交通路口完成部署。

陆交局运输及公路运作组高级总署长谢明德指出，虽然系统将加强民防部队在紧急情况的反应，但公路使用者也要尽一分力。“我们希望提醒开车人士让路给救护车和其他紧急车辆，让他们能更快地抵达目的地。”

OMNII第二阶段 AR智能眼镜助救护员了解病患情况

民防部队和卫生部在2021年中旬联合开发的医疗网络信息综合系统（OMNII），也将步入第二阶段。

目前，系统让救护人员通过平板电脑随时查看病患的医疗数据，并与医院共享信息。第二阶段将加入扩增实境（AR）功能的智能眼镜，让救护人员戴上后就能看到病患的脉搏血压和个人资料、为病患进行超音波扫描检查伤势，以及和医生通过视频通话，更早为病患提供紧急治疗。