卫科局今年来 起获逾1800万元电子烟及配件

卫生科学局最近捣毁了一个通过Telegram分销电子烟的团伙，起获超过35万个电子烟和配件，黑市价逾600万元。今年以来，卫科局已收缴超过1800万元的电子烟和配件。

卫科局星期四（7月4日）发文告说，执法人员于6月14日至18日在三个地点展开突击行动，破获本地历来最大的电子烟分销网络之一。

执法人员于6月14日收到线索后，突击兀兰环道的一个储藏室，发现里头藏有大量的电子烟和配件。根据当局提供的照片，上百箱各式各样的电子烟产品堆放在一处。

当局之后循线索展开调查，同日在芽笼基里玛弯（Guillemard Crescent）突击一个公寓单位。照片显示，装有电子烟的箱子摆放在客厅走道和房间内。

6月18日，执法人员到兀兰工业园突击一个仓库，起获不少电子烟和配件。（卫生科学局提供）

6月18日，执法人员再到兀兰工业园的一个仓库展开突击搜查，又起获了不少电子烟和配件。

当局在三次突击行动中，发现14个电子烟含受管制毒品四氢大麻酚（tetrahydrocannabinol ，简称THC）成分，吸食后可能出现焦虑、神志不清或偏执等症状。这些电子烟已交由中央肃毒局处置。

涉案的两男两女目前正协助卫科局和肃毒局调查。他们介于34岁至52岁。

这是当局在三个月内，第二次破获黑市价超过600万元的电子烟案件。

3月19日，警方在圣安德烈路进行路检时，发现两名男子开车运送两包电子烟。卫科局同日循线突击两个仓库，搜出逾40万个电子烟和配件，黑市价超过600万元。

数据显示，去年与电子烟相关的违法案件约有8000起，是三年来最多，比2022年的大约5600起增加了近43%；2021年则约有7600起。

根据烟草法令，进口、分销或销售电子烟都属违法。初犯者可被罚最高1万元，或监禁最长六个月，或两者兼施；重犯者将被罚最高2万元，或监禁最长一年，或两者兼施；持有、使用和购买电子烟者，罚款最高2000元。

