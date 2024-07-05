150万国人8月可领取最高850元消费税补助券

约150万名成年新加坡人将能在8月获得最高850元的现金补助，约65万名65岁及以上的公民还将获得最高450元的保健储蓄补助，以帮助更多人应对生活费上涨。

财政部星期四（7月4日）发文告，宣布2024财年的消费税补助券（GST Voucher）计划总额为14亿元，比上财年增加约2亿元。

这些补助将通过消费税补助券—现金补助（GSTV-Cash）和消费税补助券—保健储蓄（GSTV-MediSave）户头填补的形式发放，以帮助中低收入新加坡人和家庭应对消费税上调和日常开销。

每人可领取的补助金额，将根据收入和住屋年值而定。以现金补助为例，领取者2023年可估税收入在3万4000元以内，住屋年值在2万1000元以下的人，可获得850元补助；住屋年值介于2万1000元和2万5000元的人，则可获得450元补助，补助金额分别较去年增加150元和100元。

65岁及以上的国民，还会根据年龄和住屋年值获得保健储蓄户头填补，其中65岁至74岁者可获得150元或250元；75岁至84岁者可获得250元或350元；85岁及以上者可获得350元或450元的补助。

公民可通过Singpass登入govbenefits.gov.sg网站，查询是否符合获得补助的条件。

财政部说，符合条件的公民8月起会陆续接获款项，并鼓励民众将Paynow户头和身份证绑定，以更早收到补贴款项。

乐龄人士：存起补助以备不时之需

今年68岁的杨金吉，预计可以在8月获得850元的现金补助和250元的保健户头填补。

杨金吉的妻子今年3月过世后，他同30岁和28岁的两个儿子一起生活，住在榜鹅的四房式组屋。虽然两个孩子都已成年且有稳定的工作，但他还是继续在医院当搬运工，贴补家用。

杨金吉受访时说，虽然生活不算贫困，但依然很感谢政府提供的额外补助，特别是如今生活费上涨，在市区内食阁吃一顿午饭就要差不多10元。

他打算把大部分可获取的款项存起来，以备不时之需。

杨金吉希望政府可以为年轻一代提供更多补助，特别是在住房方面，帮助像他的儿子那样的年轻人尽早成家立业。