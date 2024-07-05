逛超市疑遭偷拍 女子当诱饵助捉偷拍男

女郎在超市疑遇到“偷拍男”，决定当“诱饵”收集证据并报警，38岁男子涉案被捕。

这起事件发生于6月4日傍晚5时45分，地点在实龙岗NEX购物商场的冷藏公司超市。

女郎日前在TikTok账号上载视频，称自己当时在冷藏公司超市遇到一名试图偷拍女子裙底的男子。

《新明日报》辗转联系到该女子洪慧钰（22岁），刚大学毕业的她受访时说，当时她在冷藏超市想买鲜花做花束，发现有一名穿着红衣的男子蹲在地，乍看似在排货，但他却将手机放在地上。

“他看到我走过来，就赶紧蹲下，手机镜头还朝上。我一直盯着他，他依然故我，随后我就鼓起勇气，决定拍下对方偷拍的视频，收集证据。”

她也称，一度看到男子拿起手机时，他的手机屏幕是拍照模式，更证实了她的想法。

但没有戴口罩的他，丝毫没有要躲避的样子，且还随着她移一两步，对方也移动手机位置。直到她后退看着他，对方才把手机收起来。

另外，她也观察到其他女子走过男子身边时，男子会把手机放在女子的脚底，似是在偷拍。当时她赶紧通知男友，男友马上报警，也找上超市经理，跟着大家一起去找男子对质，超市经理也记录下对方的个人资料与手机号码。“但他趁警察抵达前，竟伺机逃跑了，当时我们都没及时察觉。”

警方受询时证实当天曾接获救助通报，一名38岁男子因偷窥随后被逮捕。案件还在调查中。

洪慧钰希望通过讲述自己的经历，提醒公众尤其是女性，要多留意自己周围环境，若真的遇到这样的事情，必须挺身而出，不要沉默。

完整报道，请翻阅2024年7月5日的《新明日报》。