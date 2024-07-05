邻座组屋刷红漆 淡滨尼单位满屋红光

淡滨尼北区组屋翻新后，有住户指邻座外墙刷红漆导致红光反射入屋，影响起居。淡滨尼集选区议员马炎庆收到居民反馈后，市镇理事会已安排人员将两面外墙重新粉刷成白色。

《联合早报》接到读者反映，指淡滨尼43街有几座组屋最近完成翻新，可是有一处外墙刷上了大红漆，在阳光照晒下，红光反射直入隔邻第484座的组屋单位，造成干扰。

记者星期四（7月4日）到现场，看见淡滨尼N4邻里中心第473座到第484座组屋，都围绕着飞行棋主题刷上了红、黄、蓝、绿四种颜色；组屋大牌旁边也有飞行棋的飞机标志。

绝大部分墙面的颜色主要采用主题色加白色配搭，在阳光照射下，大部分颜色都被白色吸收，而不会产生大反射，但个别组屋的侧墙则大面积刷上了抢眼的主题色。

其中，两面绿色和红色的侧墙与邻座组屋的窗户仅相隔五米左右，导致该座的六户在大晴天时会出现满屋绿光或红光。

这两座组屋相距不远，其中一座的侧墙大面积刷成红色，如同一块反光板，在阳光强烈时会将红光折射进入邻座屋内。（邬福梁摄）

现年70岁的侯荣顺与家人住在第484座的一个霸级组屋单位。他告诉《联合早报》，以前邻座的侧墙面是米黄色的，光线正常，但上个星期二翻新工程完毕后，他就发现情况有异。“邻座新刷的红墙反光很强，我家的整个厨房被照得红彤彤，像庙宇一样，让人非常不舒服。”

他邀请记者入屋亲身感受。当时正值中午，邻座红墙将阳光折射入屋，使侯家厨房里的白墙也映红了。

侯荣顺说，他隔天就和其他几名受影响的住户给该区国会议员马炎庆发电邮，反映情况。议员星期二（2日）回信说会将红墙改漆成白色。

第480座组屋的两户人家则被邻座侧墙的绿光照入，但他们对此看法不同。

他们受访时说，在邻座侧墙刷完漆的第一天，他们确实对屋内有绿光感到诧异，不过渐渐地就适应了。其中一个居民说，绿光只在阳光较强烈的中午和下午时分非常明显，但他和妻子白天都外出工作，小孩也在上学，晚上回家后已没有自然光，所以基本上影响不大。

另一个居民说，这个刷漆方案是大家投票选出来的，因此虽然她的房间受影响，但她不打算向市镇理事会要求换掉。

马炎庆：受影响人家隔邻侧墙会改刷白漆

马炎庆星期四晚间在脸书发文说，他和市镇会确实收到一些居民对红色墙面的反馈，也有一个居民将飞行棋主题设计中的飞机元素误解为象征战争的“战斗机”，因此希望更换主题。

马炎庆说，他会正视居民的反馈，这些受影响人家隔邻的侧墙会改刷白漆。对于有居民认为，飞机棋主题设计让人联想到战斗机和战争，马炎庆说，他同样重视居民的意见，不过与基层领袖商量后，决定维持原有设计。

他指出，淡滨尼北区组屋的刷漆方案是由居民投票选定的。去年7月，淡滨尼市镇理事会提供三个刷漆方案让住在N4分区的居民挑选，其中两个是飞行棋主题，获得超过八成居民支持。

淡滨尼市镇理事会去年提供三个不同刷漆方案让居民选择，每个方案都附带示意图。（马炎庆提供）

马炎庆说，N4一带的组屋刷漆构想以怀旧为主题，他和市镇会希望能从多层食格、卡式录音带和宝丽来相机等元素中汲取灵感。最终，他们决定用新加坡人的童年桌面游戏飞行棋为主题，希望引发大家的共鸣，组屋大牌旁边的飞机元素也和战争无关。另外，刷漆工程是用居民缴交的服务与杂费支付，如果贸然更换不甚妥当。

对于侯荣顺等住户面对的困扰，马炎庆回复《联合早报》询问时说，这六家住户遇到的问题主要是因为他们的窗户离邻座组屋的侧墙过近，导致墙面的反光照进房间。

淡滨尼理事会星期五已经将红色外墙重新粉刷成白色。（徐颖荃摄）

《联合早报》周五早上重返淡滨尼北，发现有关的组屋侧墙已重新刷上白漆。