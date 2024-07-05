狮子乐龄之友协会设“银族宝箱” 鼓励年长者监测健康

为了鼓励乐龄监测健康状况，慈善机构狮子乐龄之友协会推出新计划，通过积分制度鼓励年长者使用健康检测仪，攒积分兑换礼品。

狮子乐龄之友协会推出新的积分奖励制度，年长者使用狮子乐龄之友协会活跃乐龄中心的IM-Healthy一站式健康检测器检查身高体重、血压、心跳等数据可获取一分，每人每天最多获取一分，连续使用达一定天数则有额外积分。兑换礼物所需要的积分介于三分至10分。

兑换礼品需要使用活跃乐龄中心附近新设的“银族宝箱”（Our Treasure Box）。银族宝箱外型如同柜门透明的自动售货机，有22个储物柜及一片智能屏幕。使用时扫描身份证，就可以在屏幕上看到自己的积分和可兑换的食品、日用品等实用礼品。选定后，屏幕上会显示对应的储物柜编号，柜门会自动打开，让使用者拿出礼品。

值得一提的是，银族宝箱24小时运行，方便年长者随时兑换礼品。后台有监测系统配合摄像头，让工作人员可以及时补货。

除了兑换礼品外，狮子乐龄之友协会计划未来将银族宝箱作为24小时的物品投放站，让民众可在自己方便的时间捐赠物品，或放入乐龄者制作的手工艺品出售。

银族宝箱设在女皇镇和淡滨尼 8月正式投入服务

第一台银族宝箱位于女皇镇美岭街150号组屋地面层。文化、社区及青年部兼社会及家庭发展部高级政务次长蔡瑞隆星期五（7月5日）以嘉宾身份主持揭幕仪式时，鼓励年长者多走动、多与他人互动和多参与活动。

居民林欣桦（68岁，导游）受访时说：“很高兴有这样的一套系统，这让我每天都有所期待，愿意过来检查一下我的健康状况，攒一些分数兑换实用的礼品。”

女皇镇的银族宝箱将在8月正式投入服务，目前只有狮子乐龄之友协会的会员可以兑换礼品，预计惠及该协会在女皇镇附近的1200多名会员。另有两台银族宝箱分别设在淡滨尼第434座组屋和第499座组屋，同样将在8月投入服务。