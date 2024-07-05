吞30亿洗钱案两被告逾43万元 私人助理监48月两周罚款1万元

私人助理失信30亿元洗钱案被告苏海金和苏宝林两家公司33万元的支票，还盗提公司10多万元存款，被判坐牢48个月又两周，以及罚款1万元。

被告陈永仁（33岁，译音）共面对20项包括失信、偷窃、动用刑事武力，以及抵触公共娱乐法等控状。他早前承认其中六项，余项交由法官星期五（7月5日）下判时一并考虑。

法官下判后，被告通过律师表示有意针对刑罚提出上诉。

根据案情，被告在2017年3月受聘为Yi Hao Cyber科技公司董事苏海金（41岁）的私人助理。他的职务包括招聘新职员、当跑腿，以及把支票存入银行等。

由于苏海金不谙英语，他在公司支票上签名后，就让被告替他填入资料，用来支付与公司相关的运营开支。2017年12月6日至2018年4月30日，被告悄悄在支票填上自己的资料，并存入银行户头，前后四次失信公司共10万元。

2018年1月，由于苏宝林（42岁）需要一名懂英文的助理，苏海金便把被告介绍给他，被告从那时起帮苏宝林的公司新宝投资控股（Xinbao Investments Holdings）处理支票。

2018年1月31日至2018年6月14日，被告故技重施，在苏宝林预先签好的支票写上自己的资料和数额，并存入银行户头，七次失信公司共23万元。

另外，被告在2018年2月左右，发现银行邮寄给新宝投资控股的转账卡后，偷偷留下并没有通知苏宝林。

2018年4月4日至7月21日，被告先后93次利用这张卡在提款机提取10万7300元。

失信和盗提款项 用来赌球和开销

苏海金和苏宝林在发现被告的罪行后报案。调查揭露，被告把失信和盗提的款项用来赌球和支付个人开销，至今未作出赔偿。

另外，2021年8月8日凌晨，被告在加基武吉1路经营非法KTV，被警方突击时，有六名顾客在里头唱歌和饮酒；被告也在2021年12月15日冠病疫情管控期间参与多人聚会。

2022年3月9日，被告不满女屋友让他与女友放低声量，带刀撬开后者房门，在争执中推搡和拉扯屋友的头发，惊动警方到场。

控方指出，被告失信的数额不少，建议法官判他坐牢54个月至66个月。

被告的代表律师蓝国庆（Templars Law LLC）求情时说，被告犯下失信罪的时长仅约六个月，且犯案模式简单，也没有企图掩盖罪行。他已改掉赌博恶习，并找到新工作，近期刚步入婚姻。

据早前报道，苏海金利用Yi Hao Cyber科技公司的名义开设银行户头，从一家涉及非法远程赌博活动的海外公司接收赃款；苏宝林作为新宝投资控股的董事和股东，也与他人串谋向国内税务局夸大公司的财年盈利。

苏宝林和苏海金早前各被判入狱14个月，服刑后在5月底驱逐出境到柬埔寨。