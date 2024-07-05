提供工作为饵骗七人近8000元 无业男判监五个月

因面对经济困难，无业男子萌生歪念，以提供本地工作为幌子，一个月内骗取七名求职者近8000元。他最后被判坐牢五个月。

来自中国的被告李晋成（译音，45岁）面对七项欺诈的罪名，他星期五（7月5日）在国家法院承认其中四项，余项则交由法官下判时一并考虑。

案情显示，2024年3月1日左右，当时无业的李晋成因赌博输钱，面对经济困难。为解决债务问题，他决定设下骗局，谎称能为外籍员工提供工作机会，在本地的洗碗公司或超市上班，以骗取工作证件的申请费。

同一期间，李晋成在网上认识一名女网友（43岁）。两人开始通过聊天平台微信沟通，但他们从未见过面。

不久后，这名女网友表示有兴趣做洗碗工，李晋成就指示她转账款项，以协助提交工作申请。但实际上，李晋成并不在洗碗公司工作，也没有这样的工作机会。

然而，女网友信以为真，3月11日便转账5300元人民币（约987新元）给李晋成。李晋成事后还安排女网友面试，但他却爽约。女网友察觉不妥后报警。

除了欺骗这名女网友，李晋成也以同样手法，欺骗另外六名求职者。

庭上透露，这些求职者多数在网上认识李晋成，且从未与他见过面。他们都听信李晋成的谎言，纷纷转账给他。

控状显示，李晋成前后骗取七名求职者共约7952元。他会为受害人安排面试，但在面试当天失踪。求职者联系不上李晋成后报警处理。

庭上披露，李晋成2024年3月26日被警方逮捕，同月28日被控，事后还押候审。调查显示，被告已将骗款用于还债和花在个人开销上，至今未作出任何赔偿。