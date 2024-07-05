SMRT重启“为希望打卡”计划 公众可扫卡捐款支持总统挑战

为支持总统挑战，SMRT再次推出“为希望打卡”计划，鼓励公众通过扫卡方式捐款。今年SMRT也增加了更多的捐款额选项，包括20元、50元和100元。

第四届“为希望打卡”（Tap for Hope）计划，从7月5日开始，至9月30日。公众可在设有捐款区的八个地铁站和两个巴士转换站，进行“免接触式”捐款，支持2024年总统挑战。

公众只须在捐款区的阅卡器上扫卡就可完成捐款，每次扫卡捐款额为2元、8元、10元、20元、50元或100元。除了使用易通卡，也可通过Visa、Mastercard、JCB、Alipay+等支付方式，或扫描PayNow QR码捐款。

10个地铁站与巴士转换站分别是：武吉士、滨海中心、海湾舫、欧南园、乌节、巴耶利峇、丹戎巴葛、政府大厦转换站，以及蔡厝港巴士转换站和兀兰综合交通中心。

“为希望打卡”计划星期五（7月5日）在海湾舫地铁站举行启动仪式，由内政部兼社会及家庭发展部政务部长孙雪玲担任活动主宾，率先扫卡捐款。

众人拾柴火焰高 SMRT主席鼓励公众积极行善

SMRT主席佘文民致辞时，援引“众人拾柴火焰高”的谚语，鼓励公众积极行善。他说，这句谚语提醒我们，即时是小小的慷慨善举，只要大家集体献力，也能带来显著的改变。

去年“为希望打卡”计划为2023年总统挑战筹集超过3万元。