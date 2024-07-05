运用复健机器人辅助治疗 武吉巴督新康复中心启用

86岁的李盛做了脊椎手术后四肢僵硬，必须接受康复治疗以恢复体力。她在康复治疗中使用复健机器人，配合屏幕游戏活动手臂，这个融入游戏元素的复建法给了她坚持下去的动力，使她更快恢复独立行走的能力。

本地越来越多医院和大型医疗机构采用复健效果更好、过程也更有趣的机器人辅助治疗（Robot-assisted Therapy），如今社区康复中心也引进这类先进器材，方便民众就近接受治疗。

位于武吉巴督组屋区的圣路加乐龄关怀社区康复中心星期五（7月5日）正式投入运作，年长病人可在这里接受机器人辅助的康复治疗。

李盛两年前因脊椎问题而动手术，术后须坐轮椅。她在医院通过机器人辅助，进行上下肢复健后，情况逐渐改善。“游戏让康复运动更有趣，机器也很有效，我现在可以出门跟朋友喝茶了。”

武吉巴督有了这样一个康复中心后，住在这里附近的李盛说，以后如果有需要，她就可以到这里来接受治疗。

中心设七台复健机器人 可训练不同肢体部位功能

这个中心目前有七台复健机器人，具备训练不同肢体部位的功能。每一台机器都配置了多种游戏，可激励病人坚持完成疗程。例如上肢复健机器人Armeo Spring，可让病人移动手臂控制游戏中的角色，设法避开游戏中的种种障碍物，积累分数以通关。

跑步机C-Mill也结合虚拟实境技术，设置日常生活场景，让病人改变行走的速度和方向，在锻炼体力的同时加强大脑功能。

圣路加物理治疗部门代主管刘伟杰（33岁）受访时说：“康复治疗过程中，病人须重复做正确的动作，游戏化设置让不断重复的动作变得有趣，从而提高治疗效果。”

他指出，机器人还能够精准监测病人的动作，并将数据录入系统，供物理治疗师进行评估，调整病人的复健计划。

机器人辅助治疗也让病人无需治疗师时刻搀扶，从而减少治疗师的体力和时间负担。刘伟杰强调：“使用机器人是为了提高治疗质量，治疗师给予病人的关怀还是不可替代的。”

穆仁理：康复中心将进一步完善武吉巴督社区设施

武吉巴督区议员、律政部兼交通部政务部长穆仁理为康复中心主持启用仪式。他致辞时说，这个康复中心将进一步增强和完善武吉巴督的社区设施，尤其是面向年长者的服务。

圣路加乐龄关怀社区康复中心位于武吉巴督东3道第229座和第228座组屋底层，预计一天最多可为55人提供服务。病人须凭医院转诊单到中心接受治疗。

至于收费，这个新中心在答复《联合早报》询问时并未说明，但强调病人可以申请补贴，费用可减免多达八成。

为将复建机器人等先进医疗设备引进社区，圣路加乐龄关怀共投入了超过150万元。这家机构的另两个社区康复中心在义顺和榜鹅北，从去年7月起已陆续提供机器人辅助治疗。