【茶水间三问】国会议员全职工作、马国奥运服装、澳洲留学生

又是星期五了。泡一杯咖啡，听《联合早报》播客《茶水间三问》畅聊天下事。

主持人杨全斌每周提出三个发人深省的问题，解说新加坡海内外的热点话题。从新加坡新闻事件到国际大事，《茶水间三问》为听众提供更全面的视角。

1）国会议员应该是全职工作吗？

在新加坡管理大学杨邦孝法学院举行的一场青年对话会上，一名学生向新加坡总理兼财政部长黄循财提问：为什么国会议员可以同时从事另一份工作？这场对话会由新加坡政策研究所、学生组织Varsity Voices和新大联办，出席的900名学生分别来自本地大学、理工学院和工艺教育学院。

关于议员是否应该从事其他工作，民众时不时都会展开讨论。麦波申区议员陈佩玲最近加入数码付款代币公司MetaComp担任联席总裁，让人不禁想起她之前因为换工作而引起的争议。虽然那起事件已告一段落，但也引发了国人对于议员是否应该全职为他们服务的思考。

2）马来西亚奥运服装惹争议?

巴黎奥运会将于今年7月至8月举行。随着奥运会临近，各国运动员在比赛的队服再次受到关注。马来西亚最近推出的奥运代表团队服被批评设计丑陋、老土、廉价等。队服以金色为主，结合黑色并配上马国奥理会的金色标志，凸显马国渴望在巴黎奥运会带回历来首面金牌。不过，奥理会标志上的马来西亚国旗，并非以原色（蓝、黄、红、白）呈现，而是被一并改成了金色，引起争议。服装也遭受了曾设计2016年马国奥运服的设计师吕例霓的批评，她认为其设计风格 “恍如70年代”。加上他们在推介礼上使用假人模型展示服装，引来更多批评。

3）澳大利亚不欢迎留学生？

澳大利亚宣布把国际学生的签证费调高125%。从7月1日起，国际学生的签证费从710澳元（约640新元）增加到1600澳元（约1445新元）。澳大利亚政府表示，此举是为了恢复澳洲国际教育体系的完整性，更好地控制移民人数，并缓解房地产市场的压力。自去年底以来，澳大利亚已逐步收紧学生签证条例，包括提高对国际学生英语水平的最低要求，以及增加最低存款证明的金额。澳大利亚国际教育界担心这些措施会影响澳洲作为国际教育大国的吸引力，削弱国际学生赴澳留学的意愿。

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