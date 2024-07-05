国大口腔医学中心与37诊所 组成全科牙医网络

为进一步加强本地牙科保健生态系统，新加坡国立大学口腔医学中心和37家牙科诊所组成全科牙医网络，除了有平台促进专业交流，也鼓励病情稳定的患者到这些诊所定期跟进口腔保健情况。

结合临床服务、教育和研究设施的国大口腔医学中心，位于国大医院范围内。有口腔相关疾病须要进一步治疗的患者，一般会由第一线的综合诊疗所或私人牙科诊所，转介至国大口腔医学中心。

这个综合口腔保健中心拥有跨学科医疗团队，包括各类牙科专科医生来处理复杂个案。患者完成治疗或病情趋稳后，可选择到属意的诊所或全科牙医网络伙伴的诊所跟进，节省往返中心的时间。

在获得患者同意的情况下，参与全科牙医网络的诊所，可取得病患在国大口腔医学中心的医疗记录，确保后续看诊无缝接轨。

全科牙医网络自今年1月设立以来，已有37家全科牙科诊所加入。社会及家庭发展部长兼卫生部第二部长马善高星期五（7月5日）以主宾身份，在国大口腔医学中心五周年庆晚宴上致辞时，鼓励更多全科牙医加入行列，一起为国人口腔保健做出贡献。

国大口腔医学中心过去五年治疗逾10万名患者

马善高也透露，过去五年，国大口腔医学中心已为逾10万名患者提供服务。设在亚历山大医院的亚历山大与国大口腔医学诊所，自去年4月投入服务以来，也为超过3000名65岁以上的年长者看诊。

2019年7月5日正式开幕的国大口腔医学中心，目前拥有约250名包括牙医、护士在内的医护人员，每天能为约500名病患看诊。

马善高也赞赏这一站式医学中心与时并进，在创新和研究领域积极使用新科技，如通过Smile人工智能项目，提高识别、治疗和预防牙齿疾病的效率和准确度。

中心小儿口腔科第四季启动 全新儿童牙科计划

此外，秉持预防胜于治疗的理念，国大口腔医学中心小儿口腔科也将在今年第四季，启动一项全新儿童牙科计划，到西部一带的学前教育中心，邀请学龄前孩童和父母，参观中心内的儿童牙科诊所。

国大口腔医学中心总主任曾承光副教授希望通过新计划，让孩子和家长知道幼儿牙齿护理的重要，以预防未来出现严重的口腔保健问题。

五岁男童接受下颚骨延长术 拍3D全脸图像增效率降风险

另一方面，部分半边小脸症的患者因脸部组织发育不全，会出现呼吸和进食困难症状。国大口腔医学中心使用高科技的摄像系统，为一名须要进行下颚骨延长术的五岁男童，拍摄3D全脸图像，成功缩短手术时间，并降低并发症风险，如今男童呼吸和进食情况也大有改善。

国大口腔医学中心口腔矫正科主任陆威勋医生（左）展示可拍摄患者脸部高精度3D全脸图像的先进密集表面摄像系统，以进一步分析和诊断，以及拟定治疗方案。（国大医学组织提供）

半边小脸症（hemifacial microsomia，简称HFM）是一种脸部一侧组织发育不全的先天性病症，可能影响患者的耳朵、眼部、下巴等部位。今年五岁的男童杰本斯（Max Jebens）的下颚比同龄者小，导致他睡眠时呼吸困难，加上他仅能使用几颗后牙进食，生活质量大受影响。

经评估，男童今年5月进行一项名为下颚骨延长术的治疗，即先在下颚处进行截骨，再置入延长器（distractor），借由这装置的牵引及张力，促进骨头增生，达到延长下颚骨目的，从而改善不适症状。

国大口腔医学中心口腔矫正科主任陆威勋医生星期五接受《联合早报》访问时透露，下颚骨的形状独特，要同时在左右两侧进行延长术有难度。通过装有八个摄像头的摄像系统，以及头部电脑断层扫描，医疗团队可更精准地确认延长器的位置，并减少手术时间。

下颚骨增长约2厘米 和同龄人不再有显著差距

男童在接受手术后回家，负责照料的家长根据医生指导，每天转动延长器1毫米，以逐步增加下颚长度。如今男童已完成整个治疗，下颚骨也增长了约2厘米，和同龄人不再有显著差距。

陆威勋说：“根据杰本斯母亲的反馈，现在孩子呼吸困难和饮食问题大有改善。”

也是国大口腔医学中心资讯主任的陆威勋透露，尽管手术成功，杰本斯仍须要长期复诊，以跟进脸部各部位发育情况，也不排除须要再次动手术的可能。

“这通常是一个长达20年的过程，需要我们不断观察和调整治疗方案，以确保患者在成长过程中，获得最佳治疗效果。”