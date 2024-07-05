七年拖欠百万版权费无力偿还 卡拉OK云端商被令清盘

经营云端卡拉OK服务的本地公司Charaku，多年来侵犯音乐版权问题而被控告，因无力偿还债务，最终清盘。公司的卡拉OK串流服务可能在近期内终止，预计超过1万2000名付费订户受影响。

新加坡词曲版权协会（COMPASS）星期一（7月1日）发文告说，协会多次要求卡拉OK设备供应商Charaku遵循音乐版权，但不果，于是决定对该公司采取法律行动。根据协会执照与法律事务部主任陈铭全透露，协会希望追讨公司在2017年至2024年6月间，累积拖欠逾100万元的版权费。

Charaku拥有并经营名为“Popsical”的卡拉OK系统。用户要使用Popsical，需要有其卡拉OK实体设备，并订阅它的云端卡拉OK串流服务，随后便可通过手机应用点歌唱K。

文告指出，在2022年9月13日至2023年9月12日期间，Charaku估计拥有约1万2700名订户。随着公司进入清盘程序，协会希望借此提醒订户注意接下来的付费安排，因为这家公司不大可能可以妥善履行服务。

截至星期五（5日），Popsicle的卡拉OK串流服务依旧可用，但公司设在乌节路远东购物中心的门店已人去楼空，其提供的串流服务也可能在一周内终止。

根据Popsicle网页资料，订户可以选择不同配套，分别是一天将近9元、一个月近19元或一年149元的订阅费。

Popsicle订户杨家明（35岁，自雇者）受访时说，对于该公司突然停业感到讶异，他在三年多前便开始使用其卡拉OK系统，每月支付相关订阅费用。“平时聚会常用来点歌唱K，以后不能用了会很可惜，希望能有其他公司接手继续提供服务，不至于浪费这些价值数百元的卡拉OK机。”

根据文告，Charaku在七年营业期间，使用了14种语言的23万首音乐作品。协会指Charaku总收入约300万元，然而它却以收入低和缺乏资金为由，只支付了小部分的音乐版权费。

陈铭全受访时透露，自2017年起，Charaku便开始拖欠支付音乐版权费，七年来只付了约9万元，前后累积拖欠的版权费和利息等超过100万元。“这些版权费对词曲作者至关重要，因为这是他们的大部分收入来源。”

他说，协会多年来多次与该公司交涉无果后，在别无选择之下，去年2月对它采取法律行动，高庭在6月21日下令公司清盘。

老板：尚未找到订户问题解决方案

针对拖欠版权费的原因，Charaku老板法鲁克（37岁）受访时仅回应“不知该如何解释”，也对有关机构索取“巨额版权费”表示不满。

在处理订户问题方面，法鲁克称：“我们正在尝试为顾客寻找其他选项，希望设法让用户能继续唱歌”。但他坦言尚未找到解决方案。

据了解, Charaku的股东包括新传媒。Teo Heng家庭式连锁卡拉OK老板张仰兴，也是Charaku公司股东之一。他受访时强调，KTV业者理应支付相关版权费，能够理解协会采取行动保护词曲作者权益的做法。“重要的是，业者一定要处理好支付版权费的事，不要出问题才来后悔。”