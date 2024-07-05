配合全面防卫40周年 国庆庆典飞行表演展现空防实力

尽管规模比去年小，新加坡空军部队将配合全面防卫40周年，在今年国庆庆典的飞行表演中，呈献几个“第一次”，为观众带来不一样的视觉震撼。

例如，F-16型战斗机将展现化解空中威胁的实力；军方也会出动地对空导弹系统，与军机协同“作战”。

今年国庆庆典在政府大厦前大草场举行，空军部队今年共派出14架军机参加飞行表演。相较之下，去年为庆祝建军55周年，空军派出21架军机参演，是五年来最盛大的空中表演。

虽然规模缩小，但今年的飞行表演仍不乏精彩亮点。

在精锐防卫表演（Dynamic Defence Display）环节中，两对F-16战机将在空中模拟紧急拦截空中威胁的情况；第一对F-16飞越政府大厦前大草场的上空后，第二对将从国家美术馆后方疾速进场，并直线向上冲刺（vertical climb），展现战机的灵活性和打击能力。

F-16战机首次与SPYDER地对空导弹系统协作

F-16战机还将首次与两部SPYDER地对空导弹系统协作，展示我国空防优势。

另一方面，两架阿帕奇直升机也会首次与滨海湾水域的水上表演相互配合。

这是精锐防卫表演首次移师政府大厦前大草场，新加坡武装部队、警察部队及民防部队的400名人员将参与其中，模拟空中、陆地、海洋、数码和民用领域的威胁和破坏。

在检阅礼和仪式（Parade and Ceremony）环节中，五架F-16战机将呈献“星花绽放”（bomb burst）飞行表演，向新加坡致敬。

国旗致敬（Fly Our Flag）环节则在国庆日当天傍晚5时45分至6时30分进行。届时，两架CH-47SD／F型契努克重型直升机，将各在两架阿帕奇直升机的伴飞下，沿着东、西两条路线，分别将巨型国旗带进各个邻里。

傍晚6时至6时30分，六架F-16战机将环岛飞行（Island Flypast）。与往年不同的是，战机今年将在新加坡本岛的西部，以及中部、东部，各绕两圈飞行，途经裕廊西、蔡厝港、武吉巴督、金文泰、兀兰、实里达、榜鹅、明地迷亚等邻里。公众将有充分机会在这些地区观赏并拍摄战机飞行的壮观景象。

参与精锐防卫表演的阿帕奇直升机飞行员黄伟志少校（36岁）说，政府大厦前大草场和滨海湾一带高楼较多，但空军在规划飞行路线时，已充分考虑这些因素。他们会确保飞机之间，以及飞机与建筑物之间始终保持安全距离，呈献一场精彩表演。

副飞行表演主任王彦撰上尉（31岁）说，不论哪一区的观众席，空军都会尽可能确保全体现场观众能清楚观赏飞行表演。王彦撰所属的空军第120中队，在今年的武装部队最佳单位比赛中，连续四年获颁最佳直升机中队。

家人的牵挂 为他们参加国庆庆典增动力

F-16战机的安全起降，离不开飞行员和地面多个部门的紧密合作。左起为：空军工程师苏铭杰二级军事专才、空中交通控制员区玮婷上尉、F-16飞行员黄伟城少校、空军工程师贾亚库马兰（Sugeetha Jayakumaran）三级军事专才，以及阿帕奇攻击直升机飞行员王彦撰上尉。（郑一鸣摄）

黄伟城少校（36岁）是策划今年国庆庆典F-16型战斗机飞行表演的负责人。他绝不会忘记他的结婚纪念日，因为它和国庆日是同一天。

2015年8月9日，新加坡庆祝金禧国庆那天早上，黄伟城与交往满两年的女友黄慧芬共结连理。在完成终身大事后，黄伟城傍晚驾驶F-16战机，在国庆庆典的“50”队形飞行表演中亮相，完成了另一个重要使命。

今年是黄伟城第二次参加国庆庆典飞行表演。过去九年，他的家庭也增添了新成员。

黄伟城说，妻子向来会带着两个孩子到户外观看他的飞行训练，今年是孩子们第一次看他参加国庆庆典飞行表演，这让今年的庆典更加意义非凡。

“孩子们每个星期六都到滨海湾观看我的飞行表演，每次看到战斗机飞过，他们都兴奋地跳起来喊爸爸。”

空军工程师苏铭杰二级军事专才（30岁）曾是2018年国庆庆典的仪仗队队员。今年，他走到幕后，负责F-16战机的维修工作。

他曾被派往美国“和平卡文”第二阶段分遣队（Peace Carvin II）四年，女儿两年前在美国出生，今年是她首次在新加坡庆祝国庆。“我和太太都期待全家一起为国家庆生。”

确保契努克和阿帕奇直升机顺利完成飞行任务的部分人员：（左起）空军飞行工程师黄俊荣三级军事专才（战备）、空中交通控制员拉金德兰（Kameela Rajendran）中尉、契努克直升机飞行员林靖涵上尉、阿帕奇直升机飞行员黄伟志少校、空军维修工程师苏亚纳（A Suryanarayanan）二级军事专才、机组专才马尼万南（Manivannan s/o Peruma）二级准尉，以及空军技术人员黄佳悯三级上士。（叶振忠摄）

林靖涵上尉（36岁）是契努克直升机飞行员之一，这是他第二次参加国庆庆典。他说，为了准备国庆庆典，不得不牺牲一些私人时间，减少与家人相处的时光。

“下班回家，与孩子共进晚餐后，我就得继续制作飞行规划。”

不过，林靖涵说，每个星期六的排练结束后，他会在星期天尽可能陪伴家人。