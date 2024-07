领导力是率领国家向前迈进的关键,政府必须向人民坦承国家所面对的挑战,将内忧归咎于外在因素从来都不是解决办法,应该做的是以透明坚定的态度,正视和应对各种问题。

教育部长陈振声星期五(7月5日)下午出席新加坡政策研究所—纳丹讲座系列第13名主讲人廖振杨教授的新书发布会。他在讲述新书读后感的时候,强调了领导力的重要性。

廖振杨的新书题为《应对不确定:本区域处于动荡时代》(Navigating Uncertainty: Our Region in an Age of Flux),由世界科学出版社出版,收录他去年10月和11月三场讲座的内容与对话环节精彩节录。

廖振杨在讲座中通过文化与文明、变化中的全球秩序,以及身份政治造成的裂痕这三个角度,深入探讨影响本区域的复杂挑战与变化趋势。

陈振声在发布会上分析,发生在全球各地的冲突让秩序规则的崩溃越来越明显,保护主义与各种形式的工业政策正在取代基于规则的全球贸易体系,削弱让全球过去数十年取得繁荣的经济相互依存。更极端和分化的政治格局、加速中的气候变化,也加剧人们对未来的不安。

他强调,在一个充满不确定的时代中寻找前进方向,领导力是重中之重;国家缺乏凝聚力和信心,就不可能在国际上实现合作,以及制定一致的规则。

保护主义看似能够迅速解决激烈全球竞争带来的问题,但它长远而言不会提高全球效率或改善人们的生活。能否帮助人们应对产业结构与就业变化,取决于对教育与培训的投资。

陈振声也说:“经济增长的果实不会自然地平均分配,因此需要政策干预来确保人人都有机会,否则社会契约将轻易瓦解。执行这些工作的领导人必须是诚实、勇敢,且富有远见的。”

除了重视领导力,陈振声认为,人们还须对合作伙伴国家的内部动态具备清晰的认识,因为只有了解对方的恐惧、担忧与期望,才能找到可行的合作空间。

避免将复杂的全球问题简化为二元对立

这包括避免将复杂的全球问题简化为“善与恶”“民主与威权”或“左与右”的二元对立,标签只会阻碍人们寻找共同点的能力。人们在重视历史的同时,也应避免受历史束缚。

陈振声指出,人们必须更了解全球力量所发挥的作用,发现让新加坡增加价值和有所作为的方式,避开选边站的难题,而是让别人选择站在新加坡这一边。

他也说:“在一个两极分化的世界中选边站是没有建设性的。跨越分歧、弥合差异,找到新的合作契机或许需要更多努力,但这是向前迈进与促进和平稳定的唯一方式。”

新加坡须积极与他人接触 建立互信寻找共同点

此外,国际秩序也不可能在没有对话与合作的情况下形成,一个支离破碎的世界,加上纷争不断的国内政治与脆弱的社会契约,形成了恶行循坏。新加坡必须积极与他人接触,通过持续接触建立互信和寻找共同点,因为集体的安全与繁荣取决于合作的能力。

陈振声在总结发言时也说,中国和美国固然是两大强国,但这两个国家加起来只占全球生产总值的三分之一,占另外三分之二生产总值的国家有采取行动的权力与责任。

他说:“面对的挑战越大,就越有必要继续与敌友携手一起探索解决方案,与全球社区一起帮助引导这个世界走向更加稳定和繁荣的未来。”