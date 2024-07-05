领导力是率领国家向前迈进的关键，政府必须向人民坦承国家所面对的挑战，将内忧归咎于外在因素从来都不是解决办法，应该做的是以透明坚定的态度，正视和应对各种问题。

教育部长陈振声星期五（7月5日）下午出席新加坡政策研究所—纳丹讲座系列第13名主讲人廖振杨教授的新书发布会。他在讲述新书读后感的时候，强调了领导力的重要性。

廖振杨的新书题为《应对不确定：本区域处于动荡时代》（Navigating Uncertainty: Our Region in an Age of Flux），由世界科学出版社出版，收录他去年10月和11月三场讲座的内容与对话环节精彩节录。

廖振杨在讲座中通过文化与文明、变化中的全球秩序，以及身份政治造成的裂痕这三个角度，深入探讨影响本区域的复杂挑战与变化趋势。

陈振声在发布会上分析，发生在全球各地的冲突让秩序规则的崩溃越来越明显，保护主义与各种形式的工业政策正在取代基于规则的全球贸易体系，削弱让全球过去数十年取得繁荣的经济相互依存。更极端和分化的政治格局、加速中的气候变化，也加剧人们对未来的不安。

他强调，在一个充满不确定的时代中寻找前进方向，领导力是重中之重；国家缺乏凝聚力和信心，就不可能在国际上实现合作，以及制定一致的规则。

保护主义看似能够迅速解决激烈全球竞争带来的问题，但它长远而言不会提高全球效率或改善人们的生活。能否帮助人们应对产业结构与就业变化，取决于对教育与培训的投资。

陈振声也说：“经济增长的果实不会自然地平均分配，因此需要政策干预来确保人人都有机会，否则社会契约将轻易瓦解。执行这些工作的领导人必须是诚实、勇敢，且富有远见的。”

除了重视领导力，陈振声认为，人们还须对合作伙伴国家的内部动态具备清晰的认识，因为只有了解对方的恐惧、担忧与期望，才能找到可行的合作空间。

避免将复杂的全球问题简化为二元对立

这包括避免将复杂的全球问题简化为“善与恶”“民主与威权”或“左与右”的二元对立，标签只会阻碍人们寻找共同点的能力。人们在重视历史的同时，也应避免受历史束缚。

陈振声指出，人们必须更了解全球力量所发挥的作用，发现让新加坡增加价值和有所作为的方式，避开选边站的难题，而是让别人选择站在新加坡这一边。

他也说：“在一个两极分化的世界中选边站是没有建设性的。跨越分歧、弥合差异，找到新的合作契机或许需要更多努力，但这是向前迈进与促进和平稳定的唯一方式。”

新加坡须积极与他人接触 建立互信寻找共同点

此外，国际秩序也不可能在没有对话与合作的情况下形成，一个支离破碎的世界，加上纷争不断的国内政治与脆弱的社会契约，形成了恶行循坏。新加坡必须积极与他人接触，通过持续接触建立互信和寻找共同点，因为集体的安全与繁荣取决于合作的能力。

陈振声在总结发言时也说，中国和美国固然是两大强国，但这两个国家加起来只占全球生产总值的三分之一，占另外三分之二生产总值的国家有采取行动的权力与责任。

他说：“面对的挑战越大，就越有必要继续与敌友携手一起探索解决方案，与全球社区一起帮助引导这个世界走向更加稳定和繁荣的未来。”