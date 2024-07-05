第19届全国小学讲故事大决赛 以演说传递优良传统价值观　

在家自学的陈曦恩热爱表演，年仅九岁已申请街头表演准证，常在外唱歌卖艺。她三次参加全国小学华语讲故事比赛，虽然不曾拿到前三名，但并不气馁，希望继续通过表演的方式为人们递送祝福。

她说，能把说故事的这份感动带给更多人，是她表演最大的收获和乐趣。

由新加坡福建会馆与新加坡中学华文教师会联办，南侨小学协办以及96.3好FM电台支持的第19届全国小学华语讲故事比赛大决赛，星期五（7月5日）在南侨小学礼堂举行。

陈曦恩讲的故事《小叮叮》是她的父亲所编写的，灵感来自年幼弟弟的脚链发出的声音，述说了祖孙之间的故事。贴近生活的故事演讲，让她获得优胜奖。

陈曦恩讲的故事《小叮叮》是父亲所编写的，灵感来自年幼弟弟的脚链发出的声音，述说了祖孙之间的故事。（特约曾道明摄）

陈曦恩的母亲陈语嫣（36岁）负责她在家学习的教学。陈语嫣说自己兼具家长和教师两个身份，重视创意教学，积极地为女儿争取表现的机会。

11岁女生凭借《红山的传说》夺冠

来自圣母圣诞圣婴女校的陈乔悦（11岁） 凭借与新加坡历史相关的故事题材《红山的传说》，从15名晋级大决赛的选手中脱颖而出，夺得比赛冠军。

她讲故事时声情并茂，从中歌颂智慧和勇气是无比宝贵的财富，同时告诫残忍往往会摧毁这些美好的品质。

她受访时说：“排练时我会对着镜子练习动作和表情，并在一群人面前表演锻炼胆量。练习期间反复磨练演讲的技巧，让我更有效地表达出自己的情感。”

全国小学华语讲故事比赛旨在为小学生搭建展示华语演讲技巧的平台，培养他们对学习华文华语的兴趣。自2005年举办至今，已有超过1900名学生通过这个全国比赛提升口语表达能力及信心，提高华文华语水平。

大决赛主宾，东北区市长朱倍庆致辞时说：“这次比赛以华族优良价值观为主题，鼓励学生通过生动有趣的故事分享仁义礼智爱忠孝廉耻信，有利于社会与个人发展的价值观。”他希望活动能在学生们的心中播下优良美德的种子。

共119名来自62所学校学生参加

本届比赛吸引了全国119名来自62所学校的学生参加，其中包括一名印度族学生和两名在家自学的学生，反响热烈。

福建会馆教育组主任陈康威说，如果同学和家长可以看韩剧、学韩语，或是看动漫学日语，肯定也能够以类似方式学好华语。他希望活动能为小学生提供一个发挥想象力、培养表达能力和逻辑思维的平台，鼓励他们多使用华文华语。