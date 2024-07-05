中央医院设首个急诊部远程诊所 助非危重病患可更快看病

新加坡中央医院推出全岛首个设在急诊部内的远程看诊诊所，可以缩短非危重病患的看诊等候时间，同时更有效地部署紧急医疗人力资源。

为缓解急诊部的医药负担，新加坡中央医院星期五（7月5日）正式推出全院远程医疗计划（SGH-Wide Initiative For Telehealth，简称SWIFT Care），让急诊部内的非危重病患通过远程看诊的方式，更快得到诊治。

新加坡中央医院与Minmed集团合作开展为期六个月的试行服务，经过护士分诊为非危重的病患，可在急诊部内的远程看诊诊所通过视频通话，让合适的执业家庭医生为他们诊断病情。

新加坡中央医院紧急医学部门主任及高级顾问医生陈文杰副教授受访时说，这个新的远程看诊诊所不仅全年无休、24小时营业，还能为病患直接配药并在三小时内送达家中。

陈文杰指出，由于医护人员必须优先救治有生命危险的紧急病患，非危重病患在急诊部的等候时间可长达三至七小时，而通过远程看诊，病患几乎不用等候，可在15分钟到半小时左右完成看诊。

新诊所一共有两间无医生诊室，诊室除了配有用于远程视频看诊的平板电脑大屏幕，也提供血压仪、温度计等让病患自己测量基本体征的仪器。

只须填基本信息证件验证身份 就能与家庭医生连线问诊

病患只须填写基本信息，通过证件验证身份后，便可与家庭医生进行连线对话问诊。

为维持诊所的运营，Minmed集团旗下不仅有20多名家庭医生轮班全天候待命，在高峰时段也有一名执业护士在场。护士可以提供简单的护理服务，包括包扎伤口、打针、引导年长者等。

收费方面，上午9时到晚上8时59分，远程看诊费用为54元5角，晚上9时到第二天上午8时59分，价格为87元2角；急诊部的面对面看诊费则是154元。

目前，远程看诊诊所试运营已两周，一共接诊了34名病患。相较居家看诊的病患，由急诊部转介至诊所的病患在看诊时，享有优先权。

院方：每日约两成急诊部病患 适合远程看诊

新加坡中央医院数据显示，每日平均接诊的320名急诊部病患中，约有两成适合远程看诊。

新加坡中央医院紧急医学高级顾问医生陈靖靖受访时指出，非危重病患是指状况不紧急、病情比较稳定的患者，常见病情如伤风感冒、胃痛、胃发炎等。

Minmed集团医疗总监王家怡医生说，将非危重病患转介至远程诊所有助于急诊部更有效地调配运用人手，更加专注于危及生命的情况。“如果家庭医生发现患者病情严重，需要医生面对面做进一步的检查，他们会尽快将患者转回急诊部。”

院方将继续观察和优化程序，如果反响不错，接下来有望进一步扩大服务。王家怡说：“如果未来远程诊所的病患人数增加，我们也会额外调配更多家庭医生加入这个计划。”