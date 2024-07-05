荷兰路假按摩院真淫窟 四女子涉卖淫被捕

荷兰路酒吧餐馆街暗藏淫窟，一家按摩院房间内张贴告示写着“本店禁止所有伤风败俗的活动”，里头却搜出情趣内衣裤、紧急避孕药和润滑剂等用品。四名介于29岁至50岁的女子，也因涉嫌提供卖淫服务被捕。

新加坡警察部队联合多个机构，动员超过2200名警员，于6月10日至30日在全岛展开超过1130个执法行动。透过警方安排，《联合早报》记者于6月25日跟随执法人员，直击他们到裕廊东、直落布兰雅和荷兰村一带突击按摩院的经过。

其中一家被突击的按摩院坐落在荷兰路一带受年轻人欢迎的酒吧餐馆街，其门面打着“SPA”的招牌做生意，暗地里却涉嫌提供卖淫服务。

按摩院招牌非常小，在一众餐饮招牌中很不显眼。走上商店二楼，最先映入眼帘的是一系列美甲和保健产品，往内看，就能看到由一幅帘子隔开的两张按摩床和一张沙发，以及另外两个隔间。

暧昧的灯光下，按摩床床头挂着情趣内衣和服装。（陈斌勤摄）

不少情趣内衣挂在墙上，每一张床都坐着一名女子等待警方问话，一名女子向警方称刚来工作不久。

阁楼房墙贴“本店禁伤风败俗活动” 告示

警方上门调查时，还意外发现店屋的二楼别有洞天，设了一个隐秘的小阁楼。阁楼里有两间房，房间墙上贴有露骨海报，和写着“本店禁止所有伤风败俗的活动”的告示，颇有此地无银三百两的意味。

店内搜出多盒产自中国的紧急避孕药和润滑剂。（陈斌勤摄）

执法人员过后从按摩院搜出多盒产自中国的紧急避孕药以及一些润滑剂，按摩床边还有一些妇科用药，另一小房间内更挂着一些性感内衣裤。

按摩店被指无照营业，并被调查，四名年龄介于29岁至50岁的女子抵触妇女宪章被逮捕，50岁女子也因向无执照赌博业者下注被调查。

另两家在裕廊东和直落布兰雅的按摩院都坐落在嚷闹的组屋区地面层。按摩店外部粘上了磨砂贴纸还有海报，内部也拉了窗帘，从店外完全看不到店内；店内的按摩床也用布帘隔开。这两家按摩院都是因为在装潢布置上不符合按摩院条例，被指无照营业。

在6月21日晚上展开的突击行动中，警方突击了卡佩芝大厦（Cuppage Plaza）和纽顿一带的KTV酒廊，逮捕了19名年龄介于19岁至33岁的女子。

警方首先突击卡佩芝大厦中的一家KTV，该KTV已在三个月前警方的另一个执法行动中被突击过，此次又被扫荡一番。现场约20多名女子被带到包厢中围坐，各部门执法人员搜查她们的包包，逐一检查工作准证和护照，据观察，包厢里的女子大多数来自越南。

警方随后转场到纽顿一带的另一家KTV，不少顾客正在看2024年欧锦赛，见到警方到场一阵骚乱慌张。不少男性顾客面对媒体镜头尤其激动，纷纷上前质问媒体为何要拍照，以及这么做是否合法等。执法人员也在行动中搜出漏税香烟和电子烟。