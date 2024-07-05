登加巴士转换站本月21日启用 新增一条巴士路线

配合登加巴士转换站即将在两星期后启用，登加新镇将增添871号巴士路线服务，以改善那里和周围地区的连接性。

陆路交通管理局星期五（7月5日）发文告说，坐落于登加林荫道的新巴士转换站将于7月21日投入服务。启用初期，转换站将有三条巴士服务路线。

现有的992号和870号巴士路线都将延长，以新转换站为终点。从武吉巴督转换站开出的992号巴士，会途经登加绿苑径、登加通道和登加林荫道；从裕廊镇大会堂转换站开出的870号巴士也会经过登加林荫道。

第三条服务路线是定7月21日推出的871号巴士。这将是一条环形服务路线，从登加转换站出发，在武吉知马路上段掉头，折返转换站。这条路线途经武吉甘柏地铁站和美世界地铁站，以及大众小学、联华小学、克明小学、育林中学、武吉甘柏邻里中心、武吉巴督东邻里中心和武吉甘柏体育场。

方便轮椅使用者进出 设优先候车区和哺乳室

陆交局说，登加转换站不仅方便轮椅使用者进出，也设有优先候车区，让年长者和有需要的乘客专用。其他设施包括方便轮椅使用者的厕所和更衣室，也有方便家庭的哺乳室。

上述转换站和三条巴士服务由巴士业者易塔通（Tower Transit）经营。

登加巴士转换站即将投入服务，受访居民莫不表示欢迎，不过他们希望当局尽快增加更多巴士服务路线，以方便居民出入。

陈艾玲（21岁，学生）说，裕廊区域线要到2027年才通车，居民在这段过渡期得靠巴士来往其他的现有地铁站，路程不短，既麻烦又费时。

“当局应开通到市区等地区的巴士服务，给居民更多选择。其他市镇都有巴士可以到达更远的地方去，为什么登加就没有？”

两个多月前搬进登加的王小才（61岁，退休）也有同感，认为这个新镇目前给人一种“孤岛”的感觉。

“一些居民购买登加组屋是因为父母或孩子住在附近的市镇，可是目前登加的公共交通网络并不方便，要去探望家人很麻烦。”

以蔡厝港和裕廊西为例，两者距离登加不远，但如果要搭乘公交来往这些地方，必须先搭巴士，再转搭地铁或轻轨列车；有些地点还得转多一趟巴士才能到达。

王小才说，像他这样的退休者平日喜欢到处走走，但登加尚未发展完备，要到周围市镇的购物中心得大费周章。他希望有关当局能够认真考虑居民的建议，尽快增加更多巴士服务。

住在Garden Vines和Garden Vale邻里的居民，目前还可以使用往返于登加和武吉巴督中心的免费巴士服务。随着992号巴士路线延长，这个由建屋发展局提供的免费巴士服务将于7月31日停止。