旅游局为滨海南地段招标 邀请业者开发与经营康养景点

新加坡旅游局展开为期三个月的招标活动，邀请业者在滨海南的岸边开发与经营占地四公顷的康养景点。

这个康养景点（wellness attraction）的面积相等于约五个半足球场大小，将与滨海湾花园、建国先贤纪念园及滨海堤坝为邻。

旅游局文告指出，它所物色的提案须包含创新和高素质的概念，能改善游人的身心与情绪健康。提案的内容可包括艺术治疗、漂浮（floatation）或以光线和频率为基础的疗法等科技类项目、替代健康疗法，以及室内或室外水上活动等。

此外，拟议中的康养景点也必须定期在景点范围内及周边，举办高素质的康养主题活动。

根据招标书，康养景点的最大总建筑楼面面积为8万平方米，相等于约11个足球场大小。楼面的不超过三成或不超过1万平方米，可用于餐馆、酒廊、商店、按摩院和诊所等商业用途，视何者为低。招标书也注明，楼面不可用于开设旅馆、赌场、夜总会等。

旅游局会采用“设计概念与价格收益”（Concept and Price Revenue）招标方式来筛选业者，招标活动开放给本地和海外业者参与。

掌管贸易关系事务的永续发展与环境部长傅海燕于今年5月在旅游局常年旅游大会上说，随着市场对修复身心和养生体验需求日益增加，政府要把新加坡打造成“都市康养桃源”（urban wellness haven）。

旅游局认为，新的康养景点将能吸引旅客延长在新加坡逗留的时间，并增加花费，这有助于提高本地的旅游收益。本地人同时也能使用景点提供的服务，并且在那里参加活动。